華爾街著名投資大師：比特幣處冧市階段　恐瀉至1萬美元

著名投資顧問機構Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd預期，虛擬貨幣「一哥」比特幣恐冧至1萬美元，揚言自己不急於入市。

外媒報道，Minerd認為投資者目前沒有理由購買比特幣，更指世上最大的虛擬貨幣正處於冧市階段。他稱，當回顧虛擬貨幣的歷史，再看看所處的位置，真的相信可能是一場冧市，意味着將會下跌70、80%，即瀉至1萬至1.5萬美元之間。

據CryptoCompare顯示，比特幣目前處於3.36萬美元水平，報33,689美元，升2.4%；惟現價較3個月前所創下的逾6萬美元歷史高位低近50%。而比特幣價格下挫，主要由於一系列因素所驅動，當中包括中國至英國的監管審查愈趨嚴格、挖礦對環境的影響，以及沒有內在價值的擔憂。

Minerd曾是比特幣大好友，去年12月才預測比特幣價值應該約40萬美元，惟於今年5月時，他指「比特幣已被證明是鬱金香狂熱」，即是投機泡沫；上月底時他又預測隨着比特幣跌破支持位，虛擬貨幣將進一步下跌，比特幣下一個可能的支持位是2萬美元。