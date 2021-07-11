葉尚志：內需消費板塊下半年仍將是市場主題

港股跌勢出現加劇連跌第2周，恒指已跌穿過去4個月的橫行區間下限27,500點，確認由2月18日高位31,183點展現的中期調整獲得了伸延。以圖表來量度跌幅，恒指的調整目標可見25,500點。然而，短期跌勢已呈現超賣狀態，恒指的9日RSI指標已下跌至20水平，有技術性反彈或者先企穩的可能，而27,500至27,700點是恒指目前的反彈阻力區。

而成績方面是可以肯定的，華潤啤酒過去3年的毛利率都出現持續提升，從2017年的33.7%上升至2020年的38.4%。而公司近期更是提高了高端化目標，將2025年次高端及以上的銷量目標，從316萬千升上調至400萬千升，復合年增長率目標提升至22.3%。建議可於60港元以下買入，目標看80元，止蝕於45元。

第一上海首席策略師葉尚志