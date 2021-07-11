陳政深：宏觀投資形勢愈趨嚴峻

港股上周五(9日)終見反彈，但力量仍然未足，依然欠缺向上行的理據，對投資者而言，目前的宏觀環境以至資金狀況都稍欠說服力——日圓、美債等傳統避險資產持續走強，已反映宏觀投資氣氛已不如早前樂觀，急升的美股縱未必急劇回吐，也大有機會高位震盪。這邊廂港股本已積弱，當強勢市場回調，港股亦很大機會跟隨，「七翻身」似乎未必會在今年出現。

策略上，炒股不炒市固然必須延續，現市況下，投資者宜着眼估值及基本因素，以及在無或較少蟹貨的半新股中短線操作。

另一方面，公司幾個主要指標都見改善，負債比率由0.87跌至0.48、淨息差由13.8%擴至14.9%、股本回報率由9%升至10.8%。

香港信貸股價近日出現異動，上周突破橫行區之餘，亦升穿了今年以來的高位，形態上呈現圓底，利好後向，惟股價急升後或現整固，投資者可考慮逐步收集，初步上望0.675元，下方0.475元作止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)