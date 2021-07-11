陳政深：宏觀投資形勢愈趨嚴峻
2021年07月11日 08:30
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港股上周五(9日)終見反彈，但力量仍然未足，依然欠缺向上行的理據，對投資者而言，目前的宏觀環境以至資金狀況都稍欠說服力——日圓、美債等傳統避險資產持續走強，已反映宏觀投資氣氛已不如早前樂觀，急升的美股縱未必急劇回吐，也大有機會高位震盪。這邊廂港股本已積弱，當強勢市場回調，港股亦很大機會跟隨，「七翻身」似乎未必會在今年出現。
另一個投資者須留意的指標是資金狀況，6月初始，已見港匯持續走弱，這是否意味對資金而言，不確定性愈來愈大？總而言之港股目前尚未言穩，雖然騰訊控股(00700)破底後倒升，但距上日高位仍有一步之遙，暫未視為轉勢之兆。
策略上，炒股不炒市固然必須延續，現市況下，投資者宜着眼估值及基本因素，以及在無或較少蟹貨的半新股中短線操作。
個股方面，可留意香港信貸(01273)，公司主要在香港從事向企業及個人客戶提供物業按揭貸款的放債業務。公司在截至3月底止年度的利息收入按年減少5%，至1.56億元，然而上年度錄得已出售業務的利息收入1,860萬元，如不計及此因素，公司收入按年升7.2%，在目前經營環境下算是不俗，當中按揭貸款業務收入如不計及已出售業務，按年增加50.7%，至4,580萬元。
另一方面，公司幾個主要指標都見改善，負債比率由0.87跌至0.48、淨息差由13.8%擴至14.9%、股本回報率由9%升至10.8%。
香港信貸股價近日出現異動，上周突破橫行區之餘，亦升穿了今年以來的高位，形態上呈現圓底，利好後向，惟股價急升後或現整固，投資者可考慮逐步收集，初步上望0.675元，下方0.475元作止蝕參考。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)