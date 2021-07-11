郭家耀：中升控股前景樂觀

仁孚中國為梅賽德斯-奔馳於華南及華西最大經銷商網絡之一。截至3月底，仁孚中國有26間經銷店。是次交易須獲梅賽德斯—奔馳認可、中升集團股東同意，以及中國監管機構的批准。中升指出，收購將提升公司在華南及華西10個主要城市的經銷網絡，進一步鞏固其在中國的高端市場地位，並把公司的梅賽德斯-奔馳業務範圍延伸至8個新城市，市場佔有率擴大將有助於進一步實現規模經濟，提高盈利能力及回報。

中升日前亦以每股63.3964港元配售4,725.3萬股新股予兩個高瓴任投資經理的有限合夥企業，集資約29.96億元。有關新股佔擴大後股本約2%，所得款項淨額用於一般企業用途，亦可將部分用於收購仁孚中國應付代價。發行新股集資亦將債務權益比率降低，繼續推行發展戰略。市場對配股予明星基金反應理想，印證機構投資者對公司前景信心。

中升第2季新車銷量約14.37萬輛，較去年同期增加約15%，當中豪華品牌新車銷量達8.39萬輛，較去年同期增加約21%，而二手車交易量達3.68萬輛，較去年同期增加約37%。集團上半年新車銷量達27.56萬輛，較去年同期增加約40%。豪華品牌新車銷量約16.19萬輛，較去年同期增加約45%，及二手車交易量達6.67萬輛，較去年同期增加約64%，整體銷售表現理想。

整體而言，市場對是次收購反應正面，可在業務上帶來協同效益，交易作價估值亦低於中升市盈率，帶動每股盈利提升，前景值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)