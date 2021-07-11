陳樂怡：中港金融融合長線趨勢持續　可吼低吸納港交所

港股遭受利淡消息困擾，國務院加強監管中概股，依法從嚴打擊證券違法活動，市監局亦提出加強反壟斷執法。近期中國監管風險持續升溫，不利投資氣氛，重磅互聯網平台股尚未喘穩，拖累恒指表現。加上，美匯指數偏強，利淡新興市場，港股通近日維持淨流出。恒指連跌多日，並下試250天線。雖然港股累跌不少，但預計反彈空間有限。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)