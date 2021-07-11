陳樂怡：中港金融融合長線趨勢持續 可吼低吸納港交所
2021年07月11日 09:30
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港股遭受利淡消息困擾，國務院加強監管中概股，依法從嚴打擊證券違法活動，市監局亦提出加強反壟斷執法。近期中國監管風險持續升溫，不利投資氣氛，重磅互聯網平台股尚未喘穩，拖累恒指表現。加上，美匯指數偏強，利淡新興市場，港股通近日維持淨流出。恒指連跌多日，並下試250天線。雖然港股累跌不少，但預計反彈空間有限。
中國目標2060年達致碳中和，長遠定必加大使用可再生能源。最新發展方面，國務院常務會議決定，在試點基礎上，於今年7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易，下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。可再生能源公司有望通過碳排放權交易獲取額外收益。建議關注風電龍頭龍源電力(00916)及光伏發電場信義能源(03868)。
投資者另可留意金融板塊。長債息率回落，加上獲利活動，導致金融股表現回落。但隨着經濟復甦，長債息率反覆向上格局不變，利好銀行及保險股。其中，保險股首選友邦(01299)，基於其內地拓展步伐加快，以及未來中港通關為潛在利好因素，投資者可趁低收集。
另外，港股2021年首6個月的平均每日成交金額為1,882億元，較首季的2,244億元放緩。第2季首次公開招股集資金額僅得776億元，較首季的1,328億元減少。多項因素引致香港交易所(00388)股價第2季欠缺向上動力，只維持區間上落。雖然港股走勢疲弱仍影響港交所，但中國計劃加強監管中概股境外上市，有機會加快中概股回流香港上市。中港金融融合長線趨勢持續，港交所為直接受惠者，建議投資者候低吸納。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)