陳鳳珠：港股跌穿3月低位走勢轉弱

由於新股市場抽走資金，以及內地加強對科網企業的監管，引發投資者的憂慮，科技板塊繼續拖低大市表現。另外，中國人民銀行於跨季度後再次展開100億元人民幣的逆回購操作，令市場出現資金淨回籠，且人民幣匯率回落，內地股市偏軟，港股踏入7月後反覆下跌，並已失守28,000點關口，目前已跌穿3月低位27,500點水平，走勢逐步轉弱。

鑑於新能源汽車的需求增加，亦帶動鋰電池的需求提升，受5月份內地的鈷原料進口下跌及海外鈷價上漲等因素影響，近日內地鈷價亦呈現上升趨勢。鈷主要作為銅和鎳開採的副產品而產生，而全球約一半的鈷產量用於電池材料，因鈷有助提升電池的穩定性、增加使用壽命等。現時新能源汽車市場的鋰電池主要以鎳、鈷、錳為材料的三元鋰電池。預期今明兩年鈷行業的供求略為平衡，但當對鋰電的需求不斷增加，料2023年鈷行業或會出現供不應求情況，因此長線價格或會上漲。

目前部分企業已着手研發無鈷電池，除研發替代電池外，發改委亦提出加強新能源汽車動力電池溯源管理平台建設，並完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業建設規範化回收服務網點。梯次利用指將退役的動力電池應用於其他領域，及後可以再生利用對電池進行拆解、破碎、篩選等提取電池中的鋰、鈷、鎳等元素，並用於二次電池生產。由於金屬元素供不應求，配合環保大趨勢，梯次利用及再生利用愈顯重要性。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)