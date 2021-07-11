中金公司：3類機械企業值得重點關注

上半年機械行業跑贏指數，H股和A股小市值板塊估值吸引。2021年上半年申万機械指數及恒生工業指數漲幅分別為2.3%及12.4%，分別跑贏大市3.1及13個百分點。當前A股機械板塊滾動市盈率為26.6倍，位於歷史中樞，其中小市值公司為28.3倍，僅高於歷史最低水平15%；H股工業板塊滾動市盈率14.1倍，低於過去5年平均值。展望2021年下半年，通用設備、專用設備、泛消費賽道仍值得重點配置。

通用設備方面，景氣持續性好於預期，宜關注核心器件創新者。預計工業自動化需求增長有望延續至2022年第一季，關注核心器件的國產替代。具體而言，本體業務中，機床及工業機械人全年增速前高後低，優選垂直一體化的龍頭企業。核心器件中，數碼控制系統/刀具等機床核心器件，受惠國產替代加速；激光設備焊接、清洗貢獻第二輪增長曲線；機器視覺(配備有感測視覺儀器的檢測機器)應用空間大需求強。

專用設備方面，光伏、鋰電需求向好，長期受益於「碳中和」政策。光伏設備受惠於政策利好長期需求，技術升級帶動設備有效需求。鋰電設備則因全球動力電池廠商擴產積極，設備供不應求。最後則是一體化壓鑄，汽車輕量化需求驅動壓鑄工藝變革。

泛消費賽道方面，優選高景氣、細分賽道龍頭。歐美消費升級，消費下游市場廣闊；第三方檢測行業空間大，龍頭份額有望提升；隨着口腔醫學數碼化技術推廣，口腔設備採購景氣提升。

另外，可關注工程機械龍頭企業中長期發展前景。受高基數和各方政策影響，挖掘機行業銷量出現短期波動，預計全年行業銷量有望同比增長10至15%。中長期來看，預計「機器換人」、出口增長、環保升級等有望支撐行業中期需求。

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