施羅德：內地債市別具吸引力

在過去的一年，中國內地經濟因疫情控制張弛有道，加上及時推出財政及貨幣政策，因而錄得不錯表現。在2021年第一季度，中國在國內生產總值方面已錄得18%的按年增長，是有紀錄以來最大的單季升幅。現時，升勢已漸趨平穩。在這個環境下，投資者又是否可以繼續從零息、零碳的TheZero世代中，於中國覓得投資機遇呢？

在環球息口低企及可持續發展相關議題的背景下，中國固定收益市場應存在不少值得留意的機會。在低息環境下，中國開放債券市場對投資者而言，是既及時又具吸引力的舉動。中國在岸人民幣債券市場是世上排行第二大的債券市場，規模僅次於美國，而其美元離岸債券市場亦在亞洲固定收益市場總份額中佔超過一半。隨着中國國債被逐步納入更多國際指數，以及來自海外投資者的需求持續增長，相信對比大部分新興市場較成熟的中國債券市場將受到進一步支持。

中國企業債券不但收益率吸引、息差較大，存續期風險亦較其他環球債券市場低。投資級別市場在過去五年錄得相對穩定的表現。投資者或會因為能夠在利率處於歷史低點的當下，以此方式獲得的額外收益和裨益，而更覺得這類資產的價值。一些跨國企業正在透過人民幣債券市場集資，除了能讓投資選擇更多元化，亦可為投資者帶來額外的裨益。

此外，中國債券與其他資產類別的關聯性相對較低，意味着這類資產具備分散風險的作用。中國的經濟及貨幣政策周期雖不會與世界其他地方完全同步，但會受內地的情況所牽引。理論上，這將降低中國債券與世界其他市場的關聯性。然而，在評估中國固定收益市場的投資機遇時，能夠對個別企業擁有前瞻性的看法及對其他因素進行分析將是關鍵。以房地產行業為例，便需要評估企業的土地儲備、執行能力、其他貸款渠道和資產負債表質素等因素。

由於綠色債券與國家的可持續發展目標一致，因此亦是另一個值得投資者留意的領域。不論是在岸市場還是離岸市場，中國都將發行更多綠色債券，而且發行標準亦已貼近國際水平。舉例，綠色煤炭項目在中國已不再被視為綠色債券。我們預料未來將有更多可再生能源、替代能源、新經濟和科技企業發行綠色債券。

相信靈活地涉足在岸和離岸市場，是投資中國固定收益市場較可取的部署方向。在岸市場能夠帶來更多元化的裨益，而離岸市場則具備交易流動性和估值方面的優勢，這一特點在高收益企業債券更為突出。

施羅德投資亞洲及新興市場企業債券主管 許子峰