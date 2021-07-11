報告：內地AI十年料增2萬億人幣投資空間　看好十大領域

資金加速投奔創新科技，人工智能(AI)領域成為重要趨勢。中金公司發布AI研究報告認為，AI將為十大領域帶來投資機遇，未來的10年，內地將新增2萬億元人民幣(下同)的投資空間。

內媒報道，中金公司研究部執行總經理彭虎表示，今年以來以「AI+」為代表的業務創新模式，隨着人工智能技術和產業的發展日趨成熟，優化了社會的生產力，並對現有的產業結構產生了一系列深遠的影響。

中金公司認為，碳稅碳價、技術創新、社會治理是實現碳中和的三條道路。其中技術創新層面，人工智能有望從多維度助力碳中和目標的達成。彭建議，投資者關注AI助力碳中和十大領域的投資機會，包括智能電網、民用無人機、移動機器人、工業互聯網平台、機器視覺、智慧城市、雲計算、AI晶片、智能駕駛和傳感器。

報道指，隨着二級市場融資熱度提高，2020年中國人工智能領域投融資總額達到1,748億元，按年增長73.8%；今年發行的人工智能資金規模已超過100億元。

對於未來人工智能的發展，彭虎表示，人工智能現在處於感知智能階段。未來核心的發展點在於數據、算法和算例三個方面的持續優化。那麼這個優化的核心是算法的迭代，所以在下一代的發展方向上，聯邦學習、隱私計算、知識圖譜，存算一體化將成為未來發展的主流。

另方面，美國人工智能(AI)國家安全委員會主席Eric Sc​​hmidt接受外媒訪問時指出，中國在人工智能的實力遠比他認為更逼近美國，美國若無「與亞洲盟友維持非常堅實的夥伴關係」，將無法成功保住AI全球領先地位。他說，在AI與量子運算某些領域，中國正逼近美國，其相關發展較他之前估計的快上「一些年」，「這是非常、非常嚴重的事」。

他認為，必須與日本研究員、大學與政府有更密切的關係，對於南韓與歐洲亦是如此。他建議在華府成立協調小組，持續與日方對等團隊進行溝通，與其他夥伴國家也進行類似安排，以利共享訊息、共同合作。