港上半年工廈註冊量1993宗　按年升1.7倍

香港疫情逐漸受控，投資市場前景漸見明朗，支撐上半年的工廈註冊量值和各區售價走勢。美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年上半年，工廈買賣註冊按年飆逾倍，工廈整體售價走勢亦累升3.4%，該行預期下半年工廈註冊將價量齊升。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年工廈買賣註冊錄1,993宗，按年大升1.72倍，6月最新報373宗，按年升102.7%，工廈註冊宗數更已連續四個月企穩350宗或以上，為自2017年3月到2018年9月以後首次。工廈註冊金額今年首6個月更共錄203.85億，按年升2.1倍，6月最新報42.39億，按年升1.35倍。

今年上半年，工廈呎價的累積變幅共錄八升兩跌，當中荃灣區上半年表現最為突出，上半年呎價累升5.7%，跑贏大市，6月最新報4,198元，按月升1%，連升四個月。其次為沙田(包括火炭/石門)和屯門區，上半年呎價均升4.7%。當中沙田(包括火炭/石門)呎價6月報4,275元，按月升1.3%。而屯門6月呎價最新報3,272元，按月升0.6%。

另有兩區上半年錄得累積跌幅，紅磡/土瓜灣累跌3.1%，跌勢最明顯，6月最新報5,006元，按月升0.7%，連跌三個月後首次回升。黃竹坑/香港仔/鴨脷洲則按月跌0.7%，最新報6,518元，已經連跌四個月。

美聯工商董事陳偉志表示，今年上半年有工商舖「撤辣」、新盤餘貨大賣等利好因素，加上去年的低基數效應，工廈註冊價量均按年躍升。而香港疫情在上半年逐漸開始受控，不明朗因素的影響亦隨之減少，因而工廈售價獲得支持。展望下半年，由於現時全球多國實行量化寬鬆，短期内亦未會加息，預料因大量資金支持，下半年工廈交投量價將繼續齊升。而現時本港經濟亦正在逐步復甦，中港又有望通關，有利於買賣市場的氣氛，因此預料工廈售價將於今年下半年可再升5%。