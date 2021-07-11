樓價高企難頂　今年恐逾10萬人口遷離首爾

隨着首爾樓價及租金暴漲，今年從首爾市遷移至京畿道等首都圈其他地區的人口增加。南韓媒體報道，統計廳發表報告顯示，今年首5個月遷出首爾的人口，相較遷進的人口多4.4118萬人，平均每月人口淨流出8,823人，以此推算全年淨流出人口將超過10萬。

南韓開發研究院國際政策研究生院教授崔瑟基表示，遷出首爾的人口中大部分遷至臨近首爾的京畿道或仁川市等首都圈地區，住房壓力是主要原因。去年，因職業和教育等問題共7.59萬人遷入首爾，因住房壓力、家庭問題、環境問題等有14.07萬人遷出首爾，當中因住房壓力遷出的人口高達7.96萬人，佔比超過一半。

報道引述KB銀行Liiv房地產資料顯示，截至6月首爾公寓平均價格為11.4283億韓圜，比去年同期上漲19.48%。京畿道平均價格按年上漲25.18%，至5.3319億韓圜。期內典租方面，首爾上漲17.86%至6.2678億韓圜，京畿道上漲15.89%，達到3.4938億韓圜。典租為南韓特有的租房形式，承租人租房時把較高保證金交付給出租人，而不需繳納月租費，在租期結束時，出租人將全額押金退給承租人。

樓價高企，但打工仔的人工卻追不上通脹，非高收入階層很難在首爾等首都圈買樓和租樓。統計廳調查結果顯示，南韓家庭淨資產由低到高分為五組，最低20%家庭所擁有的資產僅為1.1877億韓圜，收入最高20%家庭所擁有的資產達到7.9409億韓圜。