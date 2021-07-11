分析籲勿高估人行放水規模　政策趨鬆利好呢類板塊...

人民銀行上周五(9日)宣布降準，有券商分析認為，央行的舉動可望成為市場回暖的催化劑，但提醒不應高估全面降準的淨資金釋放規模。

中航證券指出，不應高估全面降準的淨資金釋放，認為政策趨鬆利好成長股。該行稱，本次全面降準釋放長期資金約1萬億元人民幣(下同)，但由於要置換中期借貸便利(​MLF)到期，實際淨釋放資金量還需要看後續MLF的到期續作情況。實施降準的7月15日當日有4,000億元MLF到期，如果不再續做，則剔除到期MLF後淨釋放資金6,000億元。此外，如果考慮降準後，央行可能縮減公開市場操作規模，則淨釋放資金量進一步下降。

光大證券指出，降準進一步明確了央行保持貨幣政策邊際微鬆的政策取向，削弱了部分市場參與者對於供給側通脹引起貨幣政策收緊的擔憂。未來央行如何配套進行公開市場操作，債券收益率如何進一步打開下行空間，要看下半年經濟的回落節奏。此外，伴隨着銀行長期資金佔比的提高，以及邊際負債成本的降低，預計商業銀行投放表內信貸的意願及能力將會明顯增強。

央行決定全面降準，超符市場預期。東莞證券相信央行降準超預期給市場帶來新的催化劑，提升市場信心，在經濟預期回升、企業盈利改善、貨幣政策微調、資金流動性支持等因素帶動下，預計市場有望回暖，迎來企穩反彈走勢。行業來看，資產負債壓力相對較大的周期類板塊有望率先受益，如銀行、證券、化工、有色等等，而流動性的改善也可能對其他行業帶來支持，建議重點關注金融、化工、有色、家電、食品飲料、TMT、新能源等板塊。