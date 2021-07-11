內地限中企赴美上市　料40公司叫停計劃

內地雖未明文封殺企業到美國上市，但當局接連出招，包括限制擁逾百萬用戶個人信息營運者赴國外上市須審查，相信已對有意從海外集資的企業構成壓力，甚至可能叫停計劃。統計顯示，目前在美國證交會(SEC)更新招股書或其他文件的擬上市中國企業，至少有20家。

按行業分類看，這20家企業分布在11個行業中。其中，屬於軟件與服務行業的企業佔比最大，達到35%。其次為消費者服務行業，為13%。其餘企業分布於食品飲料與煙草、商業和專業服務、生物製藥、多元金融、電氣設備、醫療保健、房地產、技術硬件與設備、食品行業。

另外，傳聞正考慮或可能準備去美國IPO上市的還有超過20家，當中有些可能已秘密遞交招股書。

據市場傳聞，這些企業包括教育行業的猿輔導、作業幫、VIPKid、美術寶；物流行業的盛豐物流、貨拉拉、快狗速運（58速運）；交通出行的松果出行；生鮮電商的多點DMALL、美菜網、樸樸；電商行業的小紅書；字節跳動或抖音。另外還有比特大陸；途虎養車；英雄體育VSPN；房車寶；藥欣生物；富豪汽車下的Polestar；智雲健康。