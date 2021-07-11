港人移居加拿大要咩條件？專屬通道2026年落閘

加拿大是第一大海外港人聚居地，隨着當地6月初推出專屬港人移民通道後，更見愈來愈多人查詢和決定移民加國。究竟港人如何符合移加的條件？哪些課程和工作最受歡迎？今期《向世界錢進》找來移民專家為大家教路。

港人一向對加拿大並不陌生，1997年移民加拿大的港人通常聚居於溫哥華和多倫多，更有研究顯示海外香港華僑的最大聚居地是加拿大，因此相對而言，港人移民加國得到的照應會較大。

晉裕集團移民及升學顧問服務部高級副總裁沈煒棋（Frank）表示，自從加拿大在上月初推出兩條專屬香港人申請加拿大永久居留的特別通道後，增加港人對移民加國的關注，以該行為例，目前每日大約有至少5個有關加拿大移民的查詢。

這兩條特別通道的申請人必須持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO），並於永久居留申請前證明自己的英語或法語程度達到加拿大語言基準5級的水平。特別通道已開始接受申請，有效期至2026年8月31日。

通道一：在申請永居前3年內，於加拿大指定核可機構完成認可課程，認可的課程包括：學士程度或以上；或至少兩年的文憑課程；或至少一年的研究生文憑課程（報讀課程需要申請人持有學士或文憑資歷，而相關的學士或文憑必須於研究生文憑課程開始前5年內獲取）。

通道二：在申請永居前3年內，擁有至少一年在加拿大的全職工作經驗（每周至少30工作小時），或至少相等於兩年的兼職工作經驗（每周至少15工作小時）。另在申請永居前五年內，於加拿大境內或境外的教育機構完成課程，如境外教育機構發出的證書需要通過學歷評估認證，認可的課程種類可參考「通道一」。

沈氏指，加拿大語言基準分為1至10級，5級大概相當於初中程度。而在加拿大，最受歡迎報讀的課程是資訊科技（IT）相關，畢業後找工作亦相對容易，尤其是在IT行業發展迅速的卑詩省和安大略省。此外，不少港人因具有金融背景，會選擇到加拿大修讀相關課程。另有轉行打算的港人，到埗加拿大後會選擇自己擅長或感興趣的課程，舉例修讀烹飪，之後從事烹飪有關的工作。

加拿大的學期通常由9月至12月，以及由1月至4月。如果有意透過讀書移民加拿大，現時最快的開學時間為2022年1月。

他補充，加拿大本身亦有初創簽證、技術移民、投資移民等不同的移民途徑，適合不同背景、而未能受惠於上述兩條專屬港人移民通道的人士。所有移民申請人可以攜帶配偶及22歲以下未婚子女移民加拿大，而如欲申請父母和祖父母前往加拿大，申請人需在加拿大有工作，證明有穩健收入來源。

●大城市樓價仍有上升空間

加國樓市近年維持增長趨勢，並以多倫多和溫哥華的樓盤普遍上升幅度較大。據加拿大房地產協會（CREA）統計，今年5月大多倫多地區的樓價比去年同期上升了18.8%；大溫哥華地區則按年上升了14%。

晉裕集團表示，加拿大尤其溫哥華地區已是一個用家主導的市場：全球低息環境令很多人願意借錢置業，疫情導致大量市民因在家工作而追求較好的居住環境，加上樓市升幅由本地買家支撐，並非由海外買家炒起，因此該行認為加拿大樓市續有上升空間。

移民加拿大的港人多數以家庭為單位，一般是申請人連同配偶及小孩，所以他們傾向租住兩房或三房單位。以溫哥華接近市中心兩房單位為例，月租由2,500至3,000加元（約1.57萬至1.88萬港元）不等。

至於買樓，Frank表示，由於加拿大設有海外買家稅，其中溫哥華稅率20%，多倫多為15%，故此不少港人在未獲得可申請海外買家稅退回的身份前，會選擇購買樓花，把收樓期押後，避免不能取回已支付的海外買家稅。

以近期一個位於溫哥華的兩房樓花單位為例，面積約1,000方呎，售價由110萬加元（約691萬港元）起；位於多倫多的兩房樓花單位，面積同樣約1,000方呎，售價由115萬加元（約725萬港元）起。

他補充，港人在加拿大置業做按揭，海外買家的按揭成數上限約五成，較當地人的按揭上限約六至八成低。至於按揭息率，目前5年期固定按息約2.15厘，5年浮動按息約1.8厘。

●生活易適應 物價與香港相若

在加拿大畢業的Frank認為，港人在文化上不難適應，因加國十分注重多元文化和拒絕歧視，而且當地華人比例高，特別是大溫哥華地區的華人比例達21%，大多倫多地區的華人比例也有12%。

加拿大5月消費物價指數按年上升3.6%，創10年最大升幅。他指目前加拿大的物價和生活水平與香港相若，但餐飲費用因包含稅項和貼士，會比香港略高，故此在家煮食能夠節省不少。

氣候方面，以溫哥華為例，天氣最冷大概在1、2月，能低至攝氏零下10度。天氣較潮濕且多雨，冬天有可能會下濕雪。不過港人不用太擔心，因加拿大不少室內場所如居所、商場、汽車內都設有暖氣。

一般來說，多倫多的就業市場在加國中最為蓬勃，因當地是加拿大的經濟重心，距離首都較近，大部分的招聘公司亦坐落多倫多。

儘管如此，由於大部分加拿大僱主為免文化衝突，較看重僱員有否加國工作經驗，建議港人盡量向僱主展示自己已融入加拿大社會、接受當地本土文化的一面，這會讓港人更容易在加拿大找到工作，當地最缺的工種為科技、金融、需體力勞動的藍領工作（如木工、電工等）。另外，港人先到加拿大讀書，然後再找工作亦是不錯的方法，因不少企業也會到校園進行招聘。