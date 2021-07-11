新盤市場周末錄逾190宗成交　個別項目破頂

新盤銷售保持暢旺，市場於周六、日(10、11日)錄逾190宗一手成交，個別市區樓盤錄破頂買賣個案。

●維港滙兩期本月沽34伙 三房呎價3.07萬創同類新高

市場購買力繼續追捧市區臨海新盤，由五大發展商合作的西南九龍維港滙I，周日(11日)推售新一批單位，暫已售出11伙。連同第3期銷情計算，項目於7月暫已賣出34個單位，套現逾4.76億元。

其中第1期2座25樓A室，實用面積794方呎，成交價2,443萬元，呎價30,768元，同樣創出項目三房戶新高。

●屯門帝御‧嵐天單日售出23伙 套現逾1.19億

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，周日(11日)推售新一批單位，並售出20伙，單日套現逾1.05億港元。

其中最高售價及呎價單位均為第7座18樓07室，實用面積約318方呎，一房間隔，附連面積229方呎天台，成交價約576.78萬元，呎價約18,138元。

●SEA TO SKY全數1422伙沽清 套現163億元

長實地產投資董事郭子威稱，項目推出至今僅約1年時間，期間經歷疫情衝擊，但仍然成功售罄所有單位，平均呎價約18,000元，加上項目主打三房大戶，令整體平均每伙售價高達1,150萬元，對成績感滿意。