20大屋苑估值半年全升　蔚藍灣畔飆14%最勁

今年二手樓保持升勢，銀行估價取態積極。東網追蹤20個大型屋苑單位，上半年估值全數上揚，當中有4個項目漲幅逾一成，並以將軍澳蔚藍灣畔走勢最強，期間升達14.3%。不過，按月計則有兩盤下跌，打破所有屋苑維持3個月的「不跌」局面，反映樓價升幅放緩。

據滙豐銀行網上資料，該批樓盤估價增幅逾一成的物業，包括上述屋苑的5座中層單位，實用面積約507方呎，最新估價約846萬元，較半年前約740萬元，上升約106萬元。同區的新都城2座低層單位，實用面積約538方呎，本月初估值達885萬元，按半年計已漲約85萬元或約10.6%。

香港置業劉浩勤指出，由今年3月起，將軍澳二手市場買賣交投急增，盤源被大量消化，上述兩盤向來受買家追捧，部分更以高價入市，令市場近期陸續出現高價成交。該批買家開始向銀行承做按揭，有見市場價量齊升，銀行亦調升估價。而蔚藍灣畔及新都城兩個項目現時入場費，已升至約860萬元及720萬元。

另外兩個走勢理想屋苑為鰂魚涌康怡花園及馬鞍山新港城，其中康怡花園E座中層戶，實用面積約524方呎，最新估值約894萬元，相比半年前約810萬元，高出84萬元或約10.4%。而受惠屯馬綫全線通車的新港城，一個J座高層戶，實用面積約338方呎，初步估值亦由643萬元，半年上升65萬元或約10.1%，升至最新約708萬元。

若按過去一個月計，上述統計項目有15個估價錄得增長，當中4個按月升幅超過2%。其中以東涌映灣園較理想，該盤3座中層單位，實用面積約494方呎，最新估價約732萬元，按月增加18萬元或約2.5%，逐步逼近單位於2019年5月錄得的738萬元高峰。

不過，有兩個屋苑估價按月下挫，以荃灣綠楊新邨最遜色，屋苑K座高層單位，實用面積約582方呎，初步估價按月下跌約1.9%，最新報約917萬元。而牛頭角得寶花園一個頂層單位，期內估價亦挫約1.2%至約600萬元。

利嘉閣總裁廖偉強認為，近月樓價保持升勢，銀行估價亦追貼市況，雖然有個別屋苑最新估價回落，但相信是早前升勢較急而出現調整，整體趨勢依然向上。他預期下半年樓價會持續增長，現時距離2019年高位僅相差約1%，估計最快本月底可衝破歷史新高。

●嘉湖呎售近1.4萬創紀錄

二手市況活躍，市場屢錄高價買賣，天水圍嘉湖山莊實用呎價衝高，屋苑一個連天台單位，以呎價約13,953元易手，料創屋苑呎價歷來新高。

祥益林家倫指出，受惠屯馬綫全線通車，區內買家看好後市仍有上升空間，上述成交單位為翠湖居1座，實用面積約549方呎，以766萬元售出。

樓價續升，令二手市場交投稍為放緩。中原表示，10大屋苑於過去周六、日錄18宗成交，按周回落約18.2%，期內最活躍為嘉湖山莊及鴨脷洲海怡半島，各錄4宗交投。

至於九龍區表現最好為荔枝角美孚新邨，兩日錄3宗買賣。美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街69號中層C室，實用面積約664方呎，原則兩房間隔，以880萬元易手，呎價約13,253元。

二線屋苑樓價同樣向上，消息稱，大埔新達廣場4座低層H室，實用面積約620方呎，以屋苑今年最高價977萬元售出。中原程尚傑表示，荃灣環宇海灣5座高層E室海景兩房，實用面積約502方呎，以895萬元沽出，亦創同類單位新高價，呎價約17,829元。