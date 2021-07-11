跑馬地比華利山套四房4950萬易手　帳面賺逾14倍

樓市氣氛向好，豪宅市場承接力穩定，跑馬地比華利山套四房以4,950萬元易手，原業主持貨長達31年，帳面勁賺逾14倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城景天閣中層G室，實用面積約589方呎，兩房間隔，以每月租金22,000元租出，呎租約37.4元。屋苑本月累錄9宗租賃成交，目前有約76個單位放租，入場月租由17,500元起。

●北角海峰園南峰閣高層F室，實用面積約623方呎，兩房間隔，原開價1,200萬元，放盤2個月，減價62萬元或5.2%，以1,138萬元成交，實用呎價約18,266元。原業主早於1992年7月購入單位，當時作價355萬元，持貨近28年帳面獲利783萬元，升值約2.2倍。

●跑馬地比華利山F座中低層1室，實用面積約1,665方呎，四房連套房間隔，望開揚馬場景，以4,950萬元易手，實用呎價約29,730元。原業主於1990年以317萬元買入單位，持貨31年帳面獲利4,633萬元，升值超過14倍。

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九龍區

●長沙灣泓景臺8座極高層A室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享內園景，原開價980萬元，減至968萬元沽出，減價12萬或約1.2%，呎價約18,869元。原業主於2016年1月以約638萬元購入單位，持貨約5年帳面獲利約330萬元。

●長沙灣宇晴軒本月錄5宗成交，屋苑2座中層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，叫價約908萬元，放盤4日即獲區內客洽購，議價後減至約880萬元成交，呎價約18,966元。

●長沙灣星匯居1座中高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，放盤約3星期，原叫價880萬元，經議價後減價15萬元或約1.7%，近日以865萬元沽出，實用呎價約16,571元。

●將軍澳居屋廣明苑F座中層14室，實用面積約429方呎，望開揚單車體育館及公園景，已補價自由市場開價588萬元放售，放盤兩星期，減價22萬元或3.7%，獲區內買家以566萬元承接，實用呎價約13,193元。

●將軍澳怡心園2座低層E室，實用面積約604方呎，三房間隔，放盤約半個月減價17萬元，以約713萬元成交，實用呎價約11,805元。

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新界區

●元朗新元朗中心4座中層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價750萬元，減價12萬元或約1.6%，以738萬元沽出，呎價約15,216元。原業主於2005年3月以156.8萬元購入單位，現轉手帳面獲利約581.2萬元，升值約3.7倍。

●馬鞍山海栢花園5座高層D室，實用面積約404方呎，兩房間隔，以748萬元沽出，實用呎價約18,515元。屋苑本月暫錄約2宗成交，現時有約60個放盤，入場價由680萬元起。

●馬鞍山翠擁華庭12座中層C室，實用面積約765方呎，三房間隔，原開價970萬元，放盤4個月，減價12萬元至958萬元沽出，實用呎價約12,523元。

●沙田第一城46座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原叫價587萬元，累減12萬元或2%，以575萬元承接，實用呎價約20,246元。原業主持貨近8年轉售，帳面獲利245萬元。

●大埔美豐花園A座低層4室，實用面積293方呎，兩房間隔，原開價498萬元，放盤半個月「象徵式」減價8萬元，獲用家以490萬元承接，實用呎價16,724元。原業主於2018年3月購入上址，當時作價450萬元，持貨3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利40萬元或約9%。

●粉嶺中心錄本月首宗成交，屋苑G座高層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以533.8萬元獲承接，實用呎價約14,505元。