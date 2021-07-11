G20利得稅設下限15%　香港焗跟恐大削競爭力

包括中國在內20國集團（G20）之財金官員，上周六舉行會議後發表聯合公報，進一步為將全球最低企業利得稅率設於15%鋪路。終極協議可望在10月於羅馬舉行的G20首腦會議上敲定，預計於2023年前執行，市場關注對於以低稅作為核心競爭力的香港會受到衝擊。

聯合公報表示，與會官員支持重新分配跨國企業利潤及制定有效的全球最低企業稅率，作為建立更穩定及更公平國際稅務架構的兩大支柱，以應對經濟數碼化對國際稅務構成的挑戰。現時推動的稅改是為了防止各國爭相減稅吸引投資，造就一些跨國企業四處找地方慳稅，扭轉亞馬遜和Google等巨企僅向總部所在地，而非向出售產品或服務之地點繳稅的弊病。

儘管德國財長確認20國集團全體支持今次國際稅改，但歐盟經濟事務專員真蒂洛尼透露，關於國家層面上之徵稅利潤門檻、除了採礦和金融服務以外還有哪些行業免受最低企業利得稅，尚有可討論空間。

中國歐盟商會表示，實施15%的最低企業利得稅，對歐盟公司在華投資的影響非常有限。其原因是現在外資企業一般按照25%的稅率繳交所得稅，即使一些高科技企業獲得稅務減免優惠，稅率也是15%。

然而，中國銀行研究院指，據估算，本身是亞洲最大的避稅港的香港，有效公司稅率不超過10%，因此若奉行15%的全球最低利得稅率，或增加在港跨國企業稅務和合規成本，恐對香港營商環境受到一定負面影響。即使跨國公司進行全球布局不會只看稅率，香港應注重提升整體營商環境，並牢牢把握大灣區建設機遇。

香港稅務學會會長吳錦華表示，全球企業稅率的設定是指最低有效稅率，由於跨國大公司可利用不同地方稅率差異，合法繳付較少稅項，因此「發達國家俱樂部」經合組織（OECD）與G20過去數年為應對稅基侵蝕及利潤轉移制定新方案「BEPS 2.0」，但只會針對大企業，不會影響中小微企。

他續指，香港的稅基一向狹窄，稅收很易受經濟波動影響，政府較早前已着手研究引入若干稅務優惠，吸引一些離岸企業或基金落戶香港，以便在全球最低企業稅率落實後，將原本繳交少於最低稅率的差額落戶香港，以穩定稅基；若香港能維持簡單低稅制，可增強競爭力及引入外資。

不過，上古國際集團董事梁彥穎表示，香港奉行簡單低稅制，法團首200萬元利潤之利得稅稅率為8.25%，餘下為16.5%，若全球最低企業稅率設於15%，或減低重視稅率的外資公司來港營商之意欲，為香港帶來負面影響。過往跨國公司願意花大量金錢安排稅務，通常相關安排會涉及在低稅地區成立公司，因此劃一最低稅率會大大減少跨國公司避稅的誘因，不用再維持低稅地區海外公司，以減少不必要的開支，提供相關稅務安排的會計師樓，生意可能會大跌。

中金公司則認為，若全球實行最低企業税率，或會對香港註冊公司的海外利潤造成一定影響，但香港在文化、人才和制度等多個範疇仍具核心競爭力，預計最低稅率對香港的直接衝擊有限。

另外，G20聯合公報，疫苗接種範圍擴大和各國推出經濟刺激下，全球經濟前景比起4月時有所改善，但面對變種新冠肺炎病毒，復甦勢頭甚為脆弱，各國承諾會用一切政策工具抗疫。不過，東道主意大利坦言，與會國有協議避免再用限制人員流動和影響人們生活方式的抗疫措施，強調疫苗要在全球範圍得到公平分配。

●大摩：跨國企業稅負恐倍增

如今各國朝着實施15%全球最低企業利得稅率又邁進一步。摩根士丹利發表報告，預期若真的設於15%，可能使一些企業稅務負擔增加，尤其對大型跨國企業的影響較大，因為當中大約400家公司，現時稅率中值只在8%左右；若不考慮稅務豁免等其他因素，理論上15%的稅率將使該些公司整體稅務負擔增加近一倍。

該行認為，互聯網和直銷、技術硬件、娛樂、酒店、金融和公用事業的企業都可能受到影響。若全球最低公司稅率獲得通過和採用，總部設在美國、開曼群島、加拿大、百慕達、台灣和日本的公司，可能最易受加稅影響。

內地券商中金公司則認為，若15%全球最低企業利得税率落實，美國企業面臨的海外所得税税率變動在2.5至4.5%之間，相應的受影響利潤為標指企業淨利潤的1.1至2%，影響不算顯著。再者，美國國內公司所得税税率為21%，美企沒有重大誘因讓資金大規模回流本土。

該行續指，2019年標指成分企業之海外收入為35.5萬億美元，佔比約30%。比率乍看不大，但其中消費者服務和半導體股之比重超過七成，科技硬件、能源、家庭用品及原材料板塊亦過半，而龍頭科技股比重更高，一旦全球最低企業利得税率生效，或對他們帶來較大影響。

不過，大摩亦不排除終極協議敲定的時間遲過預期的10月，因為界定稅基等技術細節相當複雜。