疫情加天氣夾擊　巴西咖啡出口遇困難

疫情加上氣候變化夾擊，今年要將食物運送到需要的地方變得更加困難。以全球最大咖啡供應國巴西為例，據巴西咖啡出口集團CeCafe總經理Marcos Matos表示，由於持續的物流瓶頸，自5月以來出貨量有所下降。

隨着封鎖放寬和經濟反彈，運載貨物到世界各地的集裝箱船上的空間成爭奪目標。Matos指出，這導致運費飆升，估計現在將咖啡從巴西運往美國新奧爾良的成本約為每個集裝箱4,000美元，遠高於疫前的介乎1,500至2,000美元；不僅如此，早前以較低價預訂貨櫃作出口的咖啡供應商，被船公司取消船期，「而且很難找到新的船期」。

與此同時，乾旱正導致整個南美洲的主要水道乾涸，使運輸農作物變得更加困難。阿根廷一個貿易委員會近日表示，巴拉那河(Parana River)水位淺，將使貿易商和農民的物流成本在3月至8月期間增加約3.15億美元。由於水位低，穿越河流的船隻被迫減輕負荷。

在加拿大，山火問題被指為導致物流瓶頸的原因。在加拿大西部的野火損壞了兩條主幹線後，數以千計載滿穀物的火車車廂處於閒置狀態。