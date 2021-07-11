業績期揭幕　盈利增長見頂或預示美股轉弱

除債息走勢外，本周市場另一焦點是新一季美企業績期，由銀行股揭序幕，當中摩根大通和高盛本周二(13日)公布季績，美國銀行和富國銀行緊接於周三派成績表，周四輸到摩根士丹利等。市場預期標指成分企業第二季盈利可望勁增64%，惟亦可能是本輪擴張期的高峰。以史為鑑，盈利增長見頂預示美股表現將轉弱，意味長達15個月的美股牛市可能失去上升動力，特別是當前變種病毒擴散可能拖慢經濟增長。

隨着財政刺激和基數效應減退，由第三季起三個季度的盈利長均料會放慢，明年初增長可能降至不足5%。自1927年以來，當盈利增長減速，標指之後一季有2/3機會下跌或表現較正常差。例子有前總統特朗普於2018年推出減稅，同年第三季盈利增長見頂，標指之後一季跌約14%。

聯儲局上周五發表的半年度貨幣政策報告中，再次重申將繼續為經濟提供「強而有力支持」，直到經濟完全復甦。報告在評估整體金融穩定時，首次提到虛擬貨幣價格急升，指出金融體系某些部分已經變得更容易受到不穩定因素的影響，但系統核心仍具有彈性。聯儲局主席鮑威爾本周三和周四分別到眾議院金融服務委員會和參議院銀行委員會就報告作證。