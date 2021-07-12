東方日報B1：全球放水　港股仍難脫險　美市異象頻生

中國人民銀行上周五(9日)意外宣布全面降準「放水」一萬億元人民幣，連同上周股災震源滴滴出行(美股：DIDI)股價反彈，港股美國預託證券（ADR）同日全線上揚，預示恒生指數周一或高開逾400點。然而，中資股當中增長標青的科技板塊恐已嚇怕全球投資者，專家對港股後市未太看好，指難靠一次「放水」單天保至尊，若恒指失兩萬七重要關口，恐下試兩萬六。

人行降準力度之大出乎預料，亦惹來對內地經濟下滑的憂慮。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，上周當局「放風」要降準時，中港股市低收已反映市場認為降準非利好，並初步計入此因素，惟在經濟數據本周揭盅前，暫算利好消息。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，實施降準的周四有4,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，若不續做，實際「放水量」少於6,000億元人民幣，故幣策「唔係咁鬆」，對股市幫助有限。

事實上，翻查數據，過去6次人行出手降準之後，港股翌日及一個月累計升市及跌市機會只是各半，前年年中降準抵不住中美貿易戰及香港社會動盪的衝擊。

溫鋼城續指，倘恒指今日出現反彈屬合情合理，畢竟之前港股嚴重超賣，但升勢能否維持，要視乎成交能否配合，若不到1,800億元，隨時「彈完就散」。而本周內地將公布重磅經濟數據，對恒指走勢也有一定影響。

市場預期，內地周四早上公布第二季國內生產總值(GDP)按年增速回落至8.44%。人行貨幣政策委員會委員王一鳴稱，內地幣策已基本回到疫情前常態，本次降準只是常規流動性操作；內地經濟穩中向好，物價走勢可控。

溫傑亦相信，恒指短線可回升到27,600至27,700點，但純屬超賣後的反彈，現時最大問題是科技股監管風險未曾淡化，法例和懲罰等仍有很多變數；若恒指未能守穩27,000點，恐下試26,000至26,100點。溫鋼城指，仍需待中央公布詳細監管罰則，才可讓中資新經濟股前景明朗化，大市最差或下探26,300點。

另一方面，美國聯儲局上周五發表的半年度貨幣政策報告中，再重申將繼續為經濟提供「強而有力支持」直到完全復甦。惟自去年3月疫情全球爆發至今，美國瘋狂印錢已嚴重扭曲市場運作。當局長期「放水」同時，不得不透過逆回購等工具吸收多餘的流動性，使隔夜逆回購金額屢創新高。摩根士丹利(大摩)警告，市場處於「極度異常」狀態，或重演2000年科網泡沫時境況。

美股形勢大好，標指上周五再創盤中新高。惟大摩財富管理投資總監Lisa Shalett指，超大型科技股已成為「美國國債代替品」，而且債價與科技股走勢高度一致，意味一旦債息揚升(債價下跌)，恐會對整體市場構成更大衝擊。

她又在報告中稱，過去近20年間，大型科技股的股價表現，大多數情況下與美國經濟和長期國債孳息率之走勢一致，亦即與債價背馳，皆因投資者多數預期科企的業務前景跟經濟增長成正比。然而，近日股市卻出現極端異象，那就是科企股價竟與債價同步，與債息的關聯性再次跌至負數，也是2000年科網泡沫時期以來最低水平。

市場充斥大量資金無處可去，近日聯儲局隔夜逆回購規模屢創新高，瑞信環球短期利率策略主管Zoltan Pozsar估計，流入逆回購工具的資金規模8月底將升至1.3萬億美元(約10.14萬億港元)，連同國庫票據(短期國債)供應因政府債務到頂而減少，衝擊貨幣市場。

聯儲局逆回購可簡單理解為銀行把錢存在聯儲局，安置過剩現金。一般而言，銀行會把多餘現金投資短期國債收息。而目前銀行體系「水浸」，引發國債搶購潮，短期債息面臨巨大下行壓力，甚至有跌穿零的風險。6月16日，聯儲局宣布將隔夜逆回購利率，從零上調至5個點子至0.05厘，吸收市場上多餘的流動性，為息口「打底」；兩周後隔夜逆回購用量創9,919億美元新高，反映金融市場上美元流動性嚴重過剩。

不過，有分析認為，逆回購金額創新高是好事，證明過剩現金沒有流入GameStop或比特幣等。事實上，聯儲局發表的貨幣政策報告，在評估整體金融穩定時首次提到虛擬貨幣價格急升，指金融體系某些部分已更容易受不穩定因素影響，但系統核心仍具有彈性。聯儲局主席鮑威爾本周三和周四分別到眾議院和參議院就報告作證。

本周另一焦點是新一季美企業績期，由銀行業揭序幕，本周公布季績的銀行包括摩根大通、高盛和美國銀行。市場預期標指成分企業第二季盈利可望勁增64%，惟亦可能是本輪擴張期的高峰。

以史為鑑，盈利增長見頂預示美股轉弱，意味長達15個月的美股牛市或失去上升動力，特別是當前變種病毒擴散可能拖慢經濟增長。

-------------營業資訊-------------

【香港信貸一按二按，年利率低至8%】電話批核一日現金到手，費用全免，貸款額可循環使用，用先計利息至慳息

．物業一按二按．公居屋貸款

．免抵押業主貸款

《香港信貸》扎根香港24載，上市公司專業可靠

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0468/2021