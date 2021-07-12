鄺紫珊：新興市場落後　印股彈力強

今年以來，新興市場的復甦力度均落後於成熟市場，預期新興市場在第四季可重拾增長勢頭。隨着疫苗的接種率上升，以及市場的估值相對較低，在個別行業類股份及市場板塊輪動頻繁下，可考慮採取多元資產策略。

新興市場的復甦表現很大程度是依賴疫苗接種的速度。自去年第四季至今年2月中，新興市場股市表現不遜於成熟市場，主要由內地A股市場帶動。縱使今年第二與第三季，成熟市場經濟增長預期仍將領先新興市場，但隨着新興市場(中國除外)開始加速疫苗接種，預期今年第四季新興市場經濟增長可望超越成熟市場，故可有利股市表現。

新興市場股市的市盈率平均為14.3倍，低於成熟股市的20.2倍，以目前新興市場相比全球股市折讓兩至三成，顯示新興市場市盈率仍有擴張空間。但要注意，美國提前縮表及加息，新興市場可能會像2013年美國量化寬鬆退場時，會出現大幅調整。不過，預期即使新興市場股市今年也會同樣修正，其受到的衝擊應會低於2013年。

今年以來，在經濟復甦及市場情緒偏向樂觀下，風險性資產表現相對亮麗，全球主要股市今年至今普遍多維持正回報，在新興亞洲市場方面，以印度市場表現最為突出。

印度股市近期持續上揚，日前Sensex指數再創下歷史新高，當地股市從四月下旬疫情迅速擴散期間的低位彈升近一成。隨着印度疫情降溫，疫苗接種步伐加快，經濟活動有望持續改善，而基本面也可持續轉好。

市場預估，今、明兩年印度股市每股收益的增長率將超過20%，也預期印度政府也增加疫情受害行業和中小型企業的貸款額度，這將為經濟活動提高支援。我們認為當地後市表現可期，工業、金融、原材料等經濟循環股，及消費類股等都可持續關注。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊