美股創新高　金價連升3周

●美匯指數報92.14；港匯見7.7674；離岸人民幣(CNH)升至6.4801；美元兌日圓處110.22；歐元企1.1870；英鎊處1.3897。金價企1,807美元。布油漲至75.69美元，紐油報74.78美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約300點。

●美國聯儲局在半年度貨幣政策報告中表示，新冠肺炎疫苗接種計劃的擴大幫助美國經濟實現了強勁反彈，貨幣政策將繼續為經濟提供強而有力支持，直到經濟完全復甦。

●美國總統拜登上周五簽署一項行政命令，以促進該國各行業的競爭。

●港股ADR指數上周五收報27,766點，升422點或1.52%。

●即月恒生指數夜期上周五收報27,707點，升460點，高水362點，成交19,159張。

●紐約8月期油上周五收報每桶74.56美元，升1.62美元或2.22%；布蘭特9月期油收報每桶75.55美，升1.43美元或1.93%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,810.6美元，升0.6%，全周計累升1.53%，為連續3個星期錄得上漲，並創近7周以來最大單周升幅。

●英國富時100指數上周五收報7,121點，升91點或1.3%；法國CAC指數收報6,529點，升132點或2.07%；德國DAX指數收報15,687點，升267點或1.73%。

●外媒引述公報草案指出，儘管整體前景好轉，二十國集團(G20)財政部長和央行行長將警告新冠肺炎病毒變種對全球經濟增長構成的持續風險。

●巴拉圭或將比特幣定為法定貨幣，周三(14日)提交法案。

●滴滴出行表示，誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標准，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

●中國市監總局禁止虎牙與鬥魚合併，騰訊：積極配合監管要求。

●中國網信辦：擁逾百萬用戶個人信息營運者赴國外上市須審查。

-內地限中企赴美上市，料40公司叫停計劃。

●20大屋苑估值半年全升，蔚藍灣畔飆14%最勁。