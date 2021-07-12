大山教育因應國策影響　正檢討業務策略及資源分配

此外，河南省商丘市一家武術館近日發生火災，引起對於課後教育機構的消防安全事宜的廣泛關注。因此，河南省地方教育局對民辦課後教育機構實施暫時停運，以進行安全及許可排查。於今年6月27日，集團位於新鄉市平原示範區的自營教學中心首次暫停營運，以待安全排查及整改。此後，集團一直積極與地方當局聯絡以尋求指導。大部分聯絡工作於二零7月9日完成，管理層對排查安排的要求及影響有更清晰了解。於該公告日期，公司102間自營教學中心中的51間(暫停營運中心)暫停營運，直至地方當局進一步批准。

根據管理層以往經驗，當教學中心因定期安全排查而暫停營運，通常會在短時間內恢復營運。公司7月初因類似原因暫停營運的5間自營教學中心獲准於2天後恢復營運；將繼續與相關當局聯絡，以取得暫停營運中心恢復營運的批准。此外，集團已為受影響學生提供線上課程，以遵循學習常規並減輕輔導暫停的影響。待相關暫停營運中心獲批准恢復營運，將重新編排受影響的輔導時數。管理層亦正根據恢復進度評估暫停營運的量化影響，如有任何重大更新，將作出進一步公告。

由於中國政府據報有意改革其教育體制，以及加強對課後教育行業審查的各項政策，集團將密切監察監管環境中可能對公司的業務營運及財務狀況產生重大影響的任何風險，不時調整業務計劃，包括進一步重新分配資源。