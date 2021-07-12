沈振盈：港股回升　短期仍反覆

今次跌市主因是內地的監管問題，對於一些網絡資訊平台的私隱問題、大數據問題等，出現了令人擔憂的情緖。市場需要消化此因素，新經濟股的股價需要作出比較大幅的調整。

當然，事件在恐慌過後，此等股份的股價亦當能營造反彈。而且，此等新經濟股基本上是炒過龍，之前的升浪其實是有點兒過分，順便做埋估值修復亦是合理。

若從玄學角度，本周大市仍會反覆，周初反彈過後，大市仍會震盪，投資者要有一定的心理準備。

本周每日的股市走勢預測：

周一(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，市況大好

周二(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢反覆

周三(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，出現淡勢

周四(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆偏軟

周五(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大市有震盪

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)