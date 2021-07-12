港股升幅收窄　騰訊小米回軟　滙豐漲逾1%

內地科企監管風暴未有停止迹象，科網股高開低走，拖累港股升幅收窄至百餘點，恒生指數回落至27,400點水平。國企指數升60點，萬點關得而復失；科技指數曾倒跌，暫企7,450點樓上，主板成交350億港元。

快手曾倒跌3%再創新低；騰訊及小米集團倒跌0.1%及0.4%；美團升幅收窄至2.5%；阿里巴巴升1.3%；京東集團升1.8%；嗶哩嗶哩升2.7%。

其他藍籌股個別發展，海底撈再彈6.5%表現最佳，股價重上47元。內地加強監管企業赴美上市，香港交易所升2%，於500元大關爭持。滙豐控股升1.3%；友邦保險倒跌1%；

【09:20】港股漲逾300點 ATMXJ齊彈 港交所重上500元

人民銀行全面下調存款準備金率0.5個百分點，料釋放1萬億元人民幣資金。港股「見水即生」，恒生指數開市升328點或1.2%，報27,672點；國企指數高開124點或1.26%，報10,010點；科技指數升90點或1.22%，報7,520點。

大型科網股跟隨大市反彈，美團升2.8%；騰訊升2%；阿里巴巴升1.9%；小米集團升1.1%。另外，京東集團升1.8%；嗶哩嗶哩升5.4%；快手升0.8%。

其他重磅藍籌都做好，香港交易所飆2.6%，重上500元；滙豐控股升1.9%；中國海洋石油升1.5%；建設銀行升1.4%；工商銀行升1.1%；中國平安、中國移動及友邦保險升0.6%至0.8%。