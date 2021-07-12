深圳創業板指數曾飆4%　鋰電池板塊受捧

A股半日穩升，滬綜指收升32點或0.93%，報3,556點，成交3,645.31億元人民幣(下同)；深成指飆354點或2.39%，至15,198點，重上15,000點，成交4,863.38億元；創業板指數一度抽升4.2%，最終升134點或3.95%，報3,543點，成交1,951.72億元。

滬深兩市成交額增至逾8,500億元。

板塊方面，有色金屬股漲3.3%，金融股升0.5%，石油、水泥及船舶製造股全線升0.3%，釀酒、煤炭及飛機製造股靠穩。

鋰電池板塊有炒作，贛鋒鋰業、億緯鋰能及杉杉股份等再破頂，盛新鋰能、江蘇國泰及諾德股份升停板。

個股方面，寧德時代漲5.7%，高見577元，續創歷史新高，半日收報571.27元，升4.6%。

【10:14】滬深3大指數升幅擴大 內銀股有支持

滬深兩市愈升愈有，目前升幅擴大到1%至3%。滬綜指升36點或1%，報3,560點；深成指大漲266點或1.79%，至15,110點；創業板指數揚升108點或3.17%，至3,517點。

板塊方面，有色金屬股漲2.2%，金融股升1.2%，煤炭及石油升0.3%。

人行「放水」內銀股受捧，招商銀行及興業銀行齊升逾2%。

【09:25】人民突降準「放水」 滬深兩市做好

中國人民銀行上周五(9日)突然宣布全面降準「放水」1萬億元人民幣，內地股市做好，滬綜指高開21點或0.6%，報3,545點；深成指高開125點或0.85%，至14,970點；創業板指數則高開43點或1.28%，至3,453點。

板塊方面，有色金屬股升1.9%，石油、地產、水泥、煤炭及金融股升0.5%至0.8%，飛機製造及船舶製造股齊升0.3%，鋼鐵股靠穩；而釀酒股偏軟。

個股方面，東方盛虹高開7%，公司擬143.6億元人民幣收購斯爾邦100%股權。

納川股份低開12%，因全資子公司納川貿易、公司董事長陳志江等涉嫌共同操縱「納川股份」股票，證監會決定對納川貿易及陳志江進行立案調查。

領益智造跌停板，公司上半年淨利潤按年預降27%至42%。