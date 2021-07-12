李偉傑：維信金科料中期轉盈　消費重啟創造新機遇

集團主要在內地透過三大信貸產品系列，提供線上消費金融服務，產品均為分期付款方式，分別是信用卡餘額代償產品、消費信貸產品和線上至線下信貸產品。根據最新正面盈利預告，扭虧主要受惠於總收入增加，主因中國的經濟和市況改善以及消費金融產品需求復甦，導致貸款實現量上升。此外基於貸款償還逾期率的重大改善，集團貸款組合的公允價值虧損金額減少。集團期間的貸款實現量達225.3億元，較去年同期的133.1億元增長69.2%。

集團策略性透過改變信貸和獲客政策的策略，以更優質的客戶為目標，調整風險管理政策。在加強貸後實現量管理及提高貸款回收效率，期間能保持低逾期率，而信貸資產組合在風險調整後取得更高的回報。

公告中指，集團新實現貸款資產質量領先指標的首次付款逾期率，與2020年第四季的首次付款逾期率的0.4%相比維持相近水平。同時，集團期間的3個月以上逾期率下降至1.4%相較2020年第四季為2.9%，可見這兩個比率均較疫情爆發前優越，前景看好。

內在形勢上，3月全國人大會議審議的政府工作報告提出，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，延長小微企業融資擔保降費獎補政策，大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上；適當降低小微企業支付手續費。這對小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降，引導支付行業更好服務經濟社會發展和人民需要，切實增強廣大金融消費者的獲得感、滿意度，為一眾具有增長空間的線上消費金融企業帶來更多商機。

內地經濟復甦利好消費重啟，且在行業健康增長下，有利集團未來幾年發展。公司上周五(9日)進行回購18.2萬股股份，耗資約115.43萬港元，反映公司對未來發展及增長具有信心，看好業務前景。看好的投資者可以在6港元水平開始吸納，預計公司受惠內地消費力升級，全年收入有望持續顯著增長，憧憬股價可再度挑戰8港元以上水平，支持位在5.6港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)