「疫」下英國家庭財富反增9.6萬億元　多得呢瓣建功...

外媒報道，英國智庫Resolution Foundation一項最新研究結果顯示，新冠肺炎疫情期間，英國家庭財富增加了9,000億英鎊(約9.6萬億港元)，其中大部分流入最富有的家庭。此數字遠遠高於英國央行估計的消費者在封鎖期間積累的財富。

該研究指，面對3個世紀以來最嚴重的經濟衰退，但英國典型家庭現在比疫情前富裕了7,800英鎊，而最富有的10%家庭則享受最大的絕對財富增長，超過5萬英鎊，但最窮30%家庭的財富則增加僅近86英鎊。

疫情期間，英國家庭的名義儲蓄增加了約1,250億英鎊，非信用卡債務減少了100億英鎊。

與最貧窮1/5家庭相比，最富有的1/5家庭在危機期間增加儲蓄的可能性是前者的4倍。最富有的10%家庭與普通家庭之間的差距增加了4.4萬英鎊。最貧窮的1/10家庭與平均收入之間的差距增加了7,000英鎊。

事實上，房地產價格飆升，對財富影響最大，為業主帶來不成比例的巨額收益，這與前4次衰退形成了鮮明對比，當時房價平均下跌22%。