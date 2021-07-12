南韓上半年造船訂單量創13年新高　包辦全數LNG船生產

南韓產業通商資源部公布，今年上半年該國造船業承攬全球訂單總量的44%，達1,088萬修正總噸(CGT)，較新冠肺炎疫情前，即2019年上半年大增183%，創下近13年來的上半年最高紀錄。

當局指出，全球高附加值船舶訂單總量為1,189萬CGT，南韓取得其中61%的訂單量，約723 萬CGT，帶動整體業績增長。該訂單量佔南韓造船廠訂單總量的66%。南韓上半年的造船接單總量僅次於中國，排全球第二；排名第三的為日本。

依船舶種類來看，南韓取得全球大型液化天然氣運輸船(LNG船)全數訂單，合其16艘。另外，分別承攬全球大型貨櫃輪和超大型油輪(VLCC)訂單量的51%(81艘)及87%(27艘)。利用LNG等綠色能源的船舶全球訂單量按年增長806%，達480萬CGT，而南韓承攬其中的70.1%。

此外，現代重工爆發勞資糾紛，引爆現代重工工會決定將全面罷工持續到7月14日，同時還進一步決定，7月15日舉行局部罷工，7月16日再度恢復全面罷工。業內人士指出，自去年下半年以來，現代重工已承接大量新船訂單，造船產能飽和，故是次全面罷工為現代重工船舶生產蒙上巨大陰影。除了勞資關係惡化之外，船用鋼板價格上漲，也成為現代重工的沉重負擔。