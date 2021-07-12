陳偉明：港股後市點走？睇實上周五低位...

近期內地加強監管科技企業，自從剛在美國上市的內地網約車平台「滴滴出行」App被監管當局強制下架，市場擔心中央加強監管消息陸續有來，上周新經濟股急挫，拖累恒指跌破27,500點重要支持，於上周五(9日)曾經跌穿250天綫，低見26,861點。

然而，恒指自6月28日高位29,394點開始已跌近2,500點，在短期超賣情況下，加上部分資金開始偷步入市炒人行「放水」消息，港股上周五開始出現支持，重回250天綫之上，勉強守得住250天綫牛熊分界線。

市場原本預期人行最多只會的「定向降準」，但人行在上周五傍晚突然宣布「全面降準」0.5個百分點，大手筆放水1萬億人民幣，刺激港股今(12日)早裂口高開，高見27,741點，究竟港股後市會因為內地收緊科網平台監管繼續沉底？還是會因為中央大手筆「放水」見底向上？關鍵還看期指上周五低位26,859點能否短期內受得住。

根據過往經驗，人行全面降準並不代表大市大機率向上，相反，港股在好消息下跌破重要支持，往往代表港股有向下繼續沉底的危機。目前策略傾向在期指27,500以上Long Put 7月價外800點恒指期權對沖倉位風險，如期指跌穿26,859點，加注Long Put 7月價外400點恒指期權。期指回升至上周四(8日)高位27,887點以上，才有望大市有重拾升勢的機會。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明