【高盛推介】美團上試290元 資金重新留意淡倉
2021年07月12日 11:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(9日)反彈重上270港元水平，收市升約4.3%，周一(12日)早段繼續上升，高開約2.8%後曾重上290元水平，高見291.4元。
有報道指，美團與上海市金山區合作簽約，共同推動在金山區落地全國首個城市低空物流營運示範中心。另一報道指，美團旗下美團打車獨立應用程式於2019年6月在各大應用市場下架後，周日(11日)重新在小米應用商店等上線。
觀察個股輪證資金流向，雖見好倉於上周五獲資金轉向沽出，但若以上周5個交易日計，則共錄得約1.06億元資金流入。並見上周五流入牛證的資金較集中在255元以上收回價的貼牛。
淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約440萬元。上周五流入熊證的資金則較集中在295至300元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見美團於上周五獲北水轉向買入，錄得約4.6億元資金淨買入。
美團購證22735，行使價319.08元，2021年9月28日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。
美團購證28985，行使價300.2元，2021年10月22日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。
美團牛證64160，收回價255元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團沽證(23799)。價外選擇可留意屬中期的美團沽證(13541)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊證(62553)。遠熊選擇可留意美團熊證(61603)。
美團沽證23799，行使價252.68元，2021年09月30日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低街貨。
美團沽證13541，行使價244.8元，2021年10月19日到期，實際槓桿6.1倍，價外、中期。
美團熊證62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證61603，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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