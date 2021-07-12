人行降準　瑞銀汪濤：料信貸增速年底放緩至10.5%

中國人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，料釋放長期資金約1萬億元人民幣，瑞銀特約首席經濟學家汪濤表示，是次降準並不意味着貨幣政策基調顯著轉向，特別是考慮到部分資金將用於歸還到期的中期借貸便利(MLF)，並且是次降準主要是為了在大宗商品價格高企的背景下降低小微企業的融資成本。

她稱，降準會增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率和實體經濟綜合融資成本，但貨幣政策正常化仍會繼續推進，包括信貸增速會在下半年繼續放緩、宏觀審慎監管可能依然偏緊。

她提及，更重要的是，近期經濟增長動能走弱的重要原因是因為部分地區疫情反覆帶來局部活動限制、以及全球供應鏈存在一些供給瓶頸(包括晶片、大宗商品等)，而該些因素或已經有所緩解、或有望在未來幾個月逐步緩解。今年中國國內生產總值(GDP)增速仍可以大概率顯著超過政府的底線目標，並不需要過多的額外政策支持。

此外，她預計，房地產相關信貸會隨着政策收緊和房地產活動放緩而走弱，而政府對中小微企業融資和制造業投資的支持(包括是次降準)都應能支持企業長期貸款。同時，影子信貸可能將繼續保持疲弱，並且鑑於對地方政府隱形債務的管控偏緊，城投債發行可能保持疲弱。

另一方面，她指下半年政府債券發行可能從上半年低位明顯提速(尤其是地方政府專項債券上半年淨發行1萬億、僅相當於全年新增額度的27%，但全年實際發行規模可能低於財政預算設定的年度額度。她預計，信貸按年增速進一步放緩、在第4季企穩，年底降至10.5%；「信貸脈衝」也可能在10月左右觸底至GDP的-7.7%、年底小幅回升至-6.4%。

所謂「信貸脈衝」，是將信貸增量所引發的支出做比較，可簡單理解為放貸後能產生多少開支，從而流到實體經濟。