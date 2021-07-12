周樂樂：股市波動擴大　關注製造業結構性機會

上周A股滬深兩市主要指數走勢分化，其中，上證50與滬深300跌幅超過3%，創業板、中小100與深證指數升幅則超過1%。申万一級行業中，13個上漲，15個下跌。其中，最強的前三行業是有色金屬、化工和電氣設備，最弱前三行業是休閒服務、食品飲料和醫藥生物。數據上看，結構性行情明顯，資金側重政策導向的新能源、新能源汽車產業鏈上游的金屬材料、化工產品等行業，而繼續流出傳統價值股。反映了資金繼續偏好國家政策大力扶持、行業景氣度高或業績預期較為明朗的板塊。

國內方面，國內6月PMI數據回落顯示當前經濟復甦斜率繼續溫和放緩，導致當前經濟有下滑的風險。上周五(9日)，央行決定於7月15日開始下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。央行此次為全面降準，彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，使得銀行體系流動性總量保持基本穩定，也緩解最近港股與A股核心資產遭拋售的心理壓力。今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難。筆者認為，央行繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，這一舉措無疑為A股市場注入了一針強心劑，將利好實體企業的持續健康發展。

上周拖累市場情緒的重磅新聞是國家高頻提及反壟斷監管並採取嚴厲處罰措施，筆者認為未來反壟斷短期可能仍將壓制互聯網企業的估值，科技板塊不明朗因素依然較多。總體來看，為了緩和社會矛盾，國家政策上有壓有保，壓制的是存在居民不合理支出問題的相關行業，增加了房地產、教育、醫療、互聯網平台與互聯網金融等監管風險；扶持的是利於產業轉型升級與國產化替代的相關行業，打開了新能源、新能源汽車、半導體、大飛機等先進製造業上下游行業成長空間。

外圍市場看，美國PMI等經濟指標亦出現回落，而備受市場關注的美聯儲會議紀要顯示縮減QE可能比預期提前，顯示美國通脹壓力開始影響經濟，美聯儲準備出手干預。美國10年期債券收益率大幅回落，有資金回流債市，預計風險資產將面臨壓力，而七月底的美聯儲議息會議是否會釋放海外收緊的信號也值得關注。另外，因新冠變異毒株影響外圍市場，部分疫苗不足與衛生條件不足的發展中國家選擇繼續封國封城，加劇全球產業供應鏈危機，同時影響全球經濟復甦的步伐，國際產業供應鏈遲遲未能恢復，增加了原材料、零部件等供應量與價格的風險。

綜合來看，預計指數震盪整固概率較大，市場分化走勢或將持續，可逢低吸納調整充分的行業，把握結構性行情。策略上，重視國家加大力度扶持的新能源、新能源汽車、半導體、航空航天等材料、設備、製造環節的核心企業；可關注實現業績反轉的行業，例如服裝企業為代表的傳統行業以及昔日陷入紅海競爭的LED產業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂