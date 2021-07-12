【瑞通推介】恒指升幅收窄　資金即市好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者恐慌情緒大幅回落，並把焦點轉移至即將開始的業績期，美股3大指數上周五(9日)齊創收市新高。道指收報34,870點，升448點或1.3%。

恒指上周五曾挫至26,861點的今年低位，其後止跌回升，收升191點或0.7%，報27,344點，結束8日跌勢。收市後，人民銀行宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，今月15日起生效，預計釋放長期資金約1萬億元人民幣。恒指周一(12日)早段最多升近400點，一度重上27,700點，其後升幅收窄，於27,500點水平徘徊。

恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾550萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近460萬元，反映投資者略為看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點。

人行降準對內銀有利。招商銀行上周五收報61.55元，微升近0.5%，周一早段曾升約3%，逼近63.5元見阻力，其後維持逾1%的升幅，於62元水平上落。招行近日在深圳啟動資本項目數字化服務試點。上周五有近70萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

降準帶動A股周一早段向上，中資券商股和內險股亦受拉動。中信証券上周五跌破17元後獲承接，收報17.46元，升1%，結束8連陰。周一早段再升約3%，曾升抵18元。中信証券早前預告上半年多賺20至30%。另外，中證監指嚴肅查處操縱市場、內幕交易等證券違法行為。上周五有逾60萬元淨流入中信証券好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

中國人壽近日反覆向下，上周五平收於13.92元，14日RSI跌穿23水平。受惠美債息有跌勢喘定迹象，投資者對險企投資收益受累的憂慮減輕，國壽周一早段靠穩，一度重返14元水平。上周五有近60萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

大型科技股上周五個別發展，當中，以美團和小米走勢較強，並分別錄約6.9億元及5.9億元北水淨買入，是淨流入最多的兩隻港股。美團跌至逾1個月低位258元後回升，收報279.2元，漲4.3%。據報美團近期初步建成公眾評審體系，引入公眾及專家等參與平台治理。美團周一早段升約4%，曾升穿290元。上周五有超過1,100萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流入。

據報小米收購自動駕駛技術公司深動科技，加上小米回購股份，刺激小米股價上周五大幅反彈5.1%，收26.7元，收復10天線並結束8日跌勢。小米周一早段靠穩，曾重上27元。上周五分別有逾1,500萬元和逾220萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

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