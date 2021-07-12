瑞銀：人行降準　下半年貨幣政策正常化仍會繼續推進

中國人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，料釋放長期資金約1萬億元人民幣(下同)，瑞銀策略分析師孟磊及分析師連沛堃發表報告指出，降準並不意味着貨幣政策將大幅轉向，降準的主要目的是為了幫助緩解大宗商品價格持續上漲對小微企業成本的壓力。同時，下半年貨幣政策正常化仍會繼續推進，但可能適時微調。

瑞銀認為，此次全面降準有望在短期內提振市場情緒，改善股票市場流動性。但另一方面，信貸增速放緩限制了股票市場估值大幅提升的空間。事實上，社會融資總額(不含股權融資)的按年增速繼3月至5月下降2.4個百分點後在6月進一步下滑了0.1個百分點至10.9%，到2021年底信貸增速或將進一步放緩至10.5%。此外，7月新發公募基金再次按月放緩，月初至今僅發行239億元，顯示近期股市增量資金有限。

根據瑞銀和投資者的交流，降準在某種程度上加大了股票投資者對第二至第三季度經濟復甦可能不及市場預期的擔憂。該行認為，在貨幣政策並未大幅轉向寬鬆的背景下，新增的流動性並不會推動市場持續上漲。在年底信貸增速企穩，投資者將盈利預測切換至2022年後，股市才有望重拾上升趨勢。

短期內，瑞銀預計流動性敏感板塊(包括國防軍工、電子、電腦及傳媒等)、具有強勁盈利增長預期的「賽道股」(包括電動車、電池及新能源等)將跑贏大市。但另一方面，股票投資者對第二至第三季度經濟復甦節奏趨弱的擔憂，或將使銀行、保險、消費等板塊在短期承壓。儘管在短期內該行認為增長風格有望跑贏市場，但互聯網板塊或將因監管壓力持續增強而繼續跑輸大市，維持對互聯網板塊的「減持」建議。