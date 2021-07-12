【高盛推介】快手再創新低　資金連日部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：快手自6月25日重上200港元水平收市後，開始連跌多日，周一(12日)早段則高開後倒跌，低見147.2元，繼上周五(9日)再創上市新低，為連續第10日下跌，累計跌近3成。

反觀嗶哩嗶哩，則在6月29日起連跌7日，累計跌逾20%後，上周五止跌反彈，收市升約1.7%。周一早段繼續反彈，高開約5.5%後升幅收窄至約4.7%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續部署快手好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,550萬元。當中認購證及牛證分別佔約2,040萬及510萬元，並見上周五流入牛證的資金較集中在138至144元收回區域的產品。

嗶哩嗶哩方面，亦見上周資金持續部署認購證，5個交易日皆錄得資金流入，合共約640萬元。

快手購證12141，行使價188元，2021年9月23日到期，實際槓桿6.8倍，行使價150至194元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

快手購證12151，行使價168元，2022年2月28日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、長期。

快手牛證63084，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，市場上槓桿最高之一近牛。

嗶哩購證23256，行使價933.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿6.6倍，全場500:1輪證中槓桿最高。

嗶哩購證26771，行使價848.5元，2021年9月20日到期，實際槓桿5.8倍，貼價條款中最高槓桿。

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