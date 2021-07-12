G20警告：新冠肺炎變種病毒威脅全球經濟復甦

外媒報道，上周末在意大利威尼斯舉行的20國集團(G20)財長、央行總裁會議的最終公告中表示，因應疫苗及經濟支持計劃的推出，自4月G20會談以來，全球經濟前景有所改善，但必須承認，面對快速擴散的Delta等變種病毒，經濟仍相當脆弱。

公告指出，目前可見國與國之間，以及各國內部的復甦仍存在巨大差異，且仍然面臨下行風險，特別是受到變種病毒傳播，和疫苗接種速度不一的影響。

雖然G20國家承諾使用所有政策工具以對抗疫情，但輪值G20主席國的意大利表示，各國也同意應避免對民眾施加新的限制。意大利經濟部長Daniele Franco表示，各國都同意應該避免再次對公民的行動和人們的生活方式施加任何限制。

公告強調支持「全球公平共享疫苗」，但並未提出具體措施，僅承認國際貨幣基金、世界銀行、世界衛生組織及世界貿易組織提出的500億美元新疫苗融資建議。現時全球富人和窮人的疫苗接種比例差距仍相當大，儘管一些富國現在已為超過2/3的公民接種至少一劑疫苗，對於許多非洲國家而言，這項數字遠低於5%。

國際貨幣基金日前一項預測指出，若國際在疫苗議題上團結合作，可以加速全球經濟復甦，到2025年預估可為全球收入增加9萬億美元(約70萬億港元)。