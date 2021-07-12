中國經濟V形復甦料放緩　其他國家也可能步其後塵

外媒報道，中國經濟從新冠肺炎疫情後的「V」形反彈正在放緩，就復甦可能持續的時間，向世界其他地區發出了警告。

報道指出，人民銀行上周五(9日)全面下調存款準備金率0.5個百分點，而非定向降準，寬鬆力度令人意外。據外媒綜合濟學家的調查顯示，中國第二季經濟增長料放緩，將由第一季創紀錄的18.3%下降至8%。社會消費品零售總額、工業增加值和固定資產投資等關鍵數據也將放緩。

雖然專家們已經預期，在低基數效應消退後，內地經濟增長將由高位回落。但疲態來得較預計早，而且可能波及全球。野村全球市場研究主管Rob Subbaraman表示，內地經濟放緩對全球經濟的影響會較5年前更大，如果「先進先出」的中國經濟降溫，可能很快其他國家也會如此。

周六在威尼斯舉行 G20 財長會議，對可能破壞脆弱的全球復甦的威脅發出警告，擔心新冠變種和疫苗接種速度不均衡，可能會破壞世界經濟的光明前景。中國官媒還援引幾位分析師的話，表示由於全球復甦的不確定性，下半年國內經濟增長將放緩。

華興證券香港宏觀與策略研究主管Bruce Pang表示，降準的部分原因，是為了在本周公布第二季經濟數據之前，能「管理預期」，也為未來提供了更多的政策空間，因為經濟復甦的勢頭勢必已經放緩。