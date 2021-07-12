資金重投增長股　分析指美國5大科技股強勢回歸…

外媒報道，圍繞疫情後經濟成長可持續性的疑慮浮現，促使交易員重新轉向科技巨頭。這些大企業在高增長行業佔據主導，即使經濟放緩，也能維持銷售和利潤的增長勢頭。

6月初以來這些科技巨頭跑贏大市，與年初通貨再膨脹交易成市場風尚、投資者紛紛湧向與經濟周期性波動密切相關的股票。美股蘋果公司、微軟、亞馬遜、Alphabet Inc.和Facebook(Fb)共5大科技巨頭的市值已累計飆升逾1萬億美元。

報道引述Tower Bridge Advisors首席投資官Jim Meyer指，超高增長無法維持，增速逐漸回歸到更正常的水平，將推動投資者重新轉向增長型股票。科技股卷土重來反映了市場日益凸顯的一種看法，即從長遠來看，國家重新開放激發的快速增長不會持續。

另一方面，科技巨頭重獲青睞也可能得益於網紅股的降溫。報道引述Vanda Research的報告指出，由於可投資標的減少，一些散戶被大型科技公司所吸引。該公司的Ben Onatibia和Giacomo Pierantoni表示，散戶對晶片製造商英偉達的龐大需求蔓延到了亞馬遜和蘋果公司。

即將發布的二季度財報可能會增添投資者的樂觀情緒。數據顯示，5家科技巨頭預計都將公布兩位數的收入增幅，亞馬遜預計為30%，Alphabet和Facebook預計高達50%。標普500指數成分股公司整體的收入增幅預計在19%。