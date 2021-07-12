監管風暴愈演愈烈　中國十大富豪身家蒸發逾千億…

今年上半年全球十大富豪的淨資產增加了2,090億美元(約1.6萬億港元)，但外媒引述數據顯示，中國十大富豪的財富卻總計縮水了160億美元(約1,248億港元)，因旗下主要公司的股價期間平均下跌了13%，而同期內地股市是上漲的。舉個例子，自6月30日在紐約證交所上市以來，中企--滴滴的股價已暴跌14%，使得其聯合創始人的財富縮水近8億美元((約62億港元)。

事緣自去年11月以來，內地針對科技業的整頓行動愈演愈烈，當時螞蟻集團轟動一時的IPO計劃在最後一刻被叫停，當局收緊了對一些最重要領域的監管，從金融服務到互聯網平台，再到支持大多數企業巨頭的數據不一而足。在最新行動中，監管機構近日發布了新規草案，擬要求幾乎所有企業在赴海外上市前都須接受網絡安全審查。

整頓風暴背後的動機各不相同，包括擔憂科技行業存在的反壟斷行為、監管寬鬆的貸款平台對金融穩定構成威脅，以及大企業掌握了過多敏感的個人信息。但貫穿政府許多最新舉措的另一條主線是要遏制內地富豪們愈來愈大的權力，其中一些人甚至已經能對體量14萬億美元(約109萬億港元)的內地經濟產生影響力。據報當局希望防止億萬富翁們形成一股像主宰南韓經濟及其政壇許多方面的財閥大家族那樣的力量。

除了政府決心之外，貧富懸殊差距愈來愈大，內地公眾對不平等加劇的擔憂也日盛。

報道引述分析指，內地當局不受西方式權力制衡的約束，可以比美國當局採取更強有力的行動。內地有各式各樣的手段可以打壓這些富豪，最極端的情況包括拘留。過去也曾對一些行業大佬採取過「雙規」的政治措施。反壟斷、網絡安全以及其他監管部門開展調查則是對科技巨頭更常見的手段。

此外，億萬富豪們影響力減弱的另一微妙迹象是，他們中擁有政壇身份的比例在減少。胡潤百富的數據顯示，全國政協委員和全國人大代表中，企業家的佔比為5.8%，是至少8年來的最低水平，遠不及2013年時的15.3%。