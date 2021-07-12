南韓在越南設產業園　推新南向政策強化東協關係

據日本傳媒報道，南韓政府將在越南首都河內近郊設立產業園區，面積為143萬平方米，將於2023年開園，預計約有60家南韓企業進駐。分析指出，這個由政府主導在他國設立產業園區的例子較為少見，反映韓越兩國將藉此進一步深化經濟合作。

據報，該產業園區已在7日由南韓國土交通部和越南官員舉行動土儀式，南韓政府將設立業務法人，由南韓政府旗下的土地住宅公社和海外基礎設施城市開發支援公社合計出資60%，承擔約90億日圓(約6.3億港元)的費用。

產業園區的建設用地位於河內東南方30公里的興安省高速公路旁邊。南韓政府表示，產業園區能以越南豐富的勞動力為基礎，提供產業用地和物流基地等綜合功能。南韓與越南政府簽訂了50年的土地租賃協議，韓企將進行4億美元的直接投資，料共計創造1萬個就業機會。

南韓政府提出了「新南方政策」，擬藉此加強與東協的協作關係，尤其是越南。三星電子在越南北部建立了2個智慧手機工廠，佔據自有品牌一半產量。此外，隨着中間收入階層擴大，越南市場的魅力亦愈來愈大，樂天集團等百貨服務業也不斷擴大業務。