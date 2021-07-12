金價重上1800美元 道期跌157點
2021年07月12日 16:11
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美匯指數報92.15；港匯見7.7674；離岸人民幣(CNH)報6.4787；美元兌日圓報110；歐元企1.1876，英鎊處1.3873。金價一度跌穿1,800美元，最新報1,803美元。油價偏軟，布油報74.9美元，紐油報73.96美元。歐股三大指數早段全線向下，道指期貨跌157點。
●恒生指數全日收報27,515點，升170點或0.62%。國企指數收報9,945點，升60點或0.61%；科技指數收報7,514點，升84點或1.14%，主板成交1,546億港元。汽車股回勇，比亞迪股份飆7.77%；吉利汽車升2.11%；北京汽車升2.62%；長城汽車升0.9%。https://bit.ly/3r58ic7
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