中興發盈喜　大行料受惠毛利率恢復

瑞銀發表報告指維持「買入」評級，12個月目標價為28元，第二季的業績是關鍵數據點之一，反映公司的業務實力，其核心業務提升了市場份額，以及電信網絡業務的良性競爭，使其毛利率較去年同期低點顯著回升，預期業務勢頭將持續，而且目前其市盈率仍然低於其歷史平均。

瑞銀指，中興正處於長期可持續增長的正確發展軌道上。該行認為市場仍未完全反映公司潛在提升市場份額機會。雖然今年內地的5G資本支出將大致持平，但華爲供應鏈的中斷可能會降低電信設備市場的競爭力，為中興帶來市場份額增長的機會。該因素亦已經反映在最近的季度業績中，中線而言該趨勢可能會持續。

摩根士丹利發表報告指，中興發盈喜意味第二季盈利介乎16億至21億元人民幣，按年上升50%至97%，集團稱主要受惠毛利率恢復，重申對公司「增持」的評級，目標價32元。

大摩表示，中興盈喜與該行認為集團可於今年有健康盈利復甦的看法一致，如果集團下半年的經常性盈利與上半年相若，其全年盈利料可達68億至78億元人民幣，較該行目前預測的61億元人民幣高11%至27%。由於上半年業績強勁，即使計入5G資本開支延遲可能有風險，相信集團下半年業績有足夠緩衝。