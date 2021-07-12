屯門時代廣場吸約20組客睇樓　業主輕減5萬沽貨

市場上車需求強勁，惟細價盤源緊張，屯門時代廣場出現搶盤情況，一個兩房單位放盤短短一星期，即吸引約20組客睇樓，最終業主輕微減價5萬元沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座高層B室，實用面積605方呎，套三房間隔，獲租客以24.000元租入，實用呎租39.7元，業主於2010年3月以500萬元購入，購入單位11年享約5.8厘租金回報。

●鰂魚涌太古城本月錄7宗買賣，平均實用呎價約22,199元，包括齊宮閣高層C室，實用面積702方呎，三房間隔，望內園景，以1,480萬元放盤，最終零議價以1,480萬元易手，實用呎價約21,083元。

●西灣河逸濤灣春瑤軒中低層D室，實用面積約862方呎，套三房及士多房間隔，擁海景，叫價約2,100萬元，議價後以2,060萬元成交，實用呎價約23,898元，新買家為外區用家，入市作換樓之用。

●西灣河港島‧東18高層B室，實用面積約703方呎，套三房連空中平台，享山景，近日以約29,000元租出，實用呎租約41元，業主於2015年1月以約1,420萬元購入，現租金回報率約2.5厘。

●北角城市花園1座中層E室，實用面積約807方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,360萬元承接，實用呎價約16,853元，原業主早於1994年3月以528萬元購入上述單位自住，持貨27年帳面獲利832萬元，單位期內升值近1.6倍。

●灣仔萃峯低層A室，實用面積681方呎，兩房間隔，望山景，以1,600萬元易手，實用呎價約23,495元，新買家屬於用家，原業主於2011年以1,107萬元買入，持貨10年帳面獲利493萬元，單位升值約45%。

●灣仔囍滙2座中層L室，實用面積約329方呎，開放式間隔，以928萬元易手，實用呎價約28,207元，原業主於2014年1月以723萬元買入，持貨7年帳面獲利205萬元，單位升值約28%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7月暫錄21宗買賣，與上月同期8宗相比，交投急升1.6倍，現時平均實用呎價約13,732元，該盤3期百老匯街58號低層C室，實用面積786方呎，套三房間隔，望街景，最初開價1,080萬元，期後調整叫價至1,050萬元即獲洽購，最終以1,045萬元成交，呎價約13,295元，新買家為同區換樓客。

●荔枝角美孚新邨4期百老匯街69號中層C室，實用面積約664方呎，原則屬兩房間隔，望內街景，放盤叫價900萬元，經議價後調減20萬至880萬元成交，減幅約2.2%，實用呎價約13,253元。

●長沙灣碧海藍天2座中層A室，三房間隔，望市景，實用面積約577方呎，以約24,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以22,500元租出，實用呎租約39元，新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭6座低層E室，望樓景，兩房間隔，實用面積約337方呎，以15,500元放租僅1日，即獲區內客接洽，議價後減價1,000元，以約14,500元獲承租，實用呎租約43元，新租客為區內客。

●大角咀港灣豪庭7座中層A室，實用面積約347方呎，兩房間隔，最初開價728萬元，最終以704萬元易手，實用呎價約20,288元，新買家為外區上車客，議價後即決定承接上址自用。

●何文田夾屋欣圖軒4座低層H室，實用面積約539方呎，兩房間隔，外望享市景，未補價自由市場以721萬元易手，實用呎價約13,377元，新買家為外區客，屋苑7月至今累錄約2宗買賣，現時暫有16個放盤，最低入場價由730萬元起。

●將軍澳7月暫錄3宗買賣，全數屬三房成交，平均實用呎價約16,786元，其中3座高層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，擁露台，剛以1,280萬元成交，實用呎價19,219元，原業主於2016年11月以958萬元購入，持貨快將5年帳面獲利322萬元離場，單位升值約34%。

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新界區

●西貢大坑口村雙號村屋，四房雙套房間隔，望山海雙景，連天台，原先叫價3,250萬元，減幅14%，最終以2,800萬元沽售，原業主於2007年11月以1,230萬元購入，持貨13年多帳面獲利1,570萬元，期內升值1.3倍。

●馬鞍山新港城P座中層7室，實用面積約337方呎，兩房間隔，原先開價650萬元，放盤兩個月，減價10萬元，獲買家以640萬元承接，實用呎價約18,991元。

●馬鞍山銀湖．天峰2座低層H室，實用面積約604方呎，兩房間隔，日前以988萬元易手，實用呎價約16,358元，原業主於2016年以660萬元購入單位，持貨5年帳面獲利328萬元，單位升值約50%。

●火炭晉名峰E座中層B室，實用面積約1,102方呎，套三房間隔，議價後連雙車位以1,888萬元易手，實用約17,132元，原業主於2005年以1,059萬元入市，持貨約16年帳面獲利約829萬元。

●沙田河畔花園B座中層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，議價後以488萬元易手，實用呎價約18,141元。原業主於2018年以420萬元入市上址，持貨3年帳面獲利約68萬元，升值約16.2%。

●沙田第一城32座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景觀，放盤1個月減價45萬元，以535萬元獲承接，實用呎價約16,361元。

●大埔富善花園2座低層A室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望樓景，原開價500萬元，放盤1個月減價5萬元，以495萬元成交，實用呎價約13,562元。

●粉嶺逸峯錄本月首宗二手成交，屋苑5座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望內園景，開價690萬元，減價17萬元或約2.5%，以673萬元沽出，實用呎價約14,662元。

●粉嶺豪峰嶺2座中層A室，實用面積約926方呎，四房連套房間隔，開價約1,100萬元，減至1,083萬元連車位售出，實用呎價約11,695元。原業主於1999年以374萬元購入單位，持貨22年帳面獲利約709萬元，升值約1.8倍。

●元朗Grand YOHO第1座高層H室，實用面積約499方呎，兩房間隔，叫價900萬元，議價後以883萬元沽出，實用呎價約17,695元。原業主於2016年10月以791.31萬元一手買入單位，持貨近5年轉售，帳面獲利91.69萬元。

●元朗YOHO Town第9座中層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減至733萬元成交，實用呎價17,370元。

●天水圍嘉湖山莊本月暫錄17宗租賃成交，較上月同期12宗增加，平均實用呎租升至約24.8元。其中美湖居2座低層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，成交月租10,500元，實用呎租約23.8元。

●屯門時代廣場E座中層11室，實用面積約325方呎，兩房間隔，叫價550萬元放售，由於盤源開始緊張，單位放盤僅一星期，已吸引約20組客人睇樓，最終輕微減價5萬元，以545萬元沽出，實用呎價約16,769元。

●屯門翠薈高層B室，實用面積約631方呎，三房間隔，原業主即將移民，故減價12萬元，以678萬元沽出單位，實用呎價約10,745元。

●荃灣海之戀‧愛炫美3B座高層B室，實用面積約528方呎，兩房間隔，去年叫價約1,150萬元放售，議價後以1,106.8萬元成交，實用呎價約20,962元。同屋苑5B座低層D室兩房戶，實用面積約534方呎，亦以1,070萬元成交，實用呎價約20,037元。

●青衣綠悠雅苑1座低層E室，實用面積約420方呎，一房間隔，未補價第二市場成交價525萬元，新買家為白居二客，實用呎價約12,500元。