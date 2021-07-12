內企半年違約額創新高　3大機構響警國企債台高築

中國第二季國內生產總值(GDP)數據將於周四出爐之際，今年上半年企業違約額卻創下歷史新高，再次暴露內地債務壞帳嚴峻的金融風險！國際3大評級機構惠譽、標普信評及穆迪投資者服務公司更齊齊響警，對地方國有企業債台高築，以及地方政府融資平台面臨更緊縮的融資困境表示憂慮。

內地企業巨債違約風暴直逼高峰，據外媒引述惠譽統計顯示，今年上半年內地企業違約的債券規模累計高達625.9億元人民幣（96.7億美元），創歷史新高紀錄。國企違約比率上升，引起部分投資者對政府不再為國企債務提供擔保的擔憂，甚或導致市場不穩的局面。

中資企業債務爆煲潮不斷，今年首6個月共有25家企業償債時出現違約情況，明顯高於去年同期的19家。當中，國企貢獻超過半數的違約額，涉資高達366.5億元人民幣。

事實上，惠譽對部分脆弱的地方經濟早有警惕，特別是6大省市財政狀況不穩定。隨着不少分析就中國17萬億美元（約132.6萬億港元）的信貸市場違約率激增發出警告，投資者擔憂亦隨之加劇，並引發相關地方國企債券遭大舉拋售。

此前惠譽信評企業評級聯席主席張順成曾發表報告，指2020年部分地方國企違約致使債券投資者對河北、河南、遼寧、山西、天津和雲南省或直轄市的投資情緒急轉直下。

單計今年第二季，該6個省市國企發行的債券孳息率中位數，已由一年前不到3.5%升至逾5%，與過去6個月多數國企債券孳息率回落的趨勢背道而馳。孳息率用作計算債券實質回報率，孳息率愈高，債價則會愈低，或反映投資者急於拋售。

更重要的是，標普估計，今年內地到期的債券規模高達4.2萬億元人民幣，另外還有一萬億元人民幣為認購權，讓債券持有人有權提早贖回。

惠譽亦預期，上述6個省市的地方國企違約減緩的情況，可能只是暫時現象，皆因是今年底前債券到期償付的壓力仍較大。河南、山西和雲南3省地方國企於2021年5至12月到期的債券規模，可能逼近2020年同期水平，而天津國企的到期債券規模或較去年同期增加約48%，意味債券償付壓力居高不下。

值得留意是，地方國企在境內債市融資渠道方面，仍然面臨緊縮情況。在今年3至4月期間，地方國企的發行淨額縮減約1,500億元人民幣，就能一窺端倪，明顯比今年首兩個月惡化。這種財政壓力凸顯新冠肺炎疫情和內地經濟復甦不均衡，如何加深富饒及貧窮地區的差距，包括地方國企獲取流動性支持的分歧。

不過，分析人士認為，國企違約率增加對市場並不一定是利淡消息。法國巴黎資產管理資深經濟學家羅念慈說，違約問題可能迫使國企嚴格堅守預算規範，對融資也會更自律，進而減輕過度投資的問題。他並表示，內地當局2017年就暗示要逐步縮減對國企債務的政府擔保，但同時重申，債務違約風險必須設法有序解決。

●省市紛成立基金 仍難解債務

標普信評發表報告，特別提及河南國有企業疲弱的盈利能力，將繼續導致政府或存有負債的高風險。儘管河南地方政府有資源支撐國企，但估計未來兩年的救助基礎只會以選擇性質進行。未來數年該省債務負擔可能會繼續溫和增長，主要受直接債務增加推動。

標普信評分析師王雷指，2020年以來，部分省市國企債務壓力上升，個別地方國企發生債券違約，進而影響多個省份國企再融資，新債券發行遇困，發債成本亦提高。為應對債市融資難及化解省內國企債務問題，多個省市在國資委牽頭下先後成立信用穩定基金。然而，該機構認為，這些基金規模有限，無法一次過解決所有國企的債務問題，僅可為目標國企爭取到一定時間來實現基本面的改善。

穆迪投資者服務發表報告，預期今年下半年境內城投債發行步伐將會放緩，主因政府加強對城投債的管理及投資者規避風險。城投債由城投公司即地方投資平台作為主要發行人，城投公司則由地方政府注入土地等資產。在境內市場融資環境趨緊及政府加強監管措施的情況下，較弱的城投公司融資難度加大，將帶來風險。

穆迪副董事總經理鍾汶權認為，發行放緩或減少城投的淨融資額，並制約部分城投的再融資能力，尤其是槓桿率較高而經濟基本面疲弱的地方政府轄下城投。此外，鑑於內地經濟發展不均衡，投資者逐步認識到地方政府支持和管理城投公司的能力亦有變，預計不同地方的城投公司境內外融資渠道差異，將會擴大。