市區新盤魚貫登場　啟德項目周五開售

本港一手樓市場暢旺，再有市區新盤部署開售。九龍區啟德THE HENLEY I宣布，周五(16日)以先到先得發售96伙，西南九龍維港滙II亦已上載樓書，為後續的銷售安排拉開序幕。

●維港滙II樓書已上網 單位面積最大3029呎

由5大發展商合作的西南九龍維港滙II，樓書已上載至一手銷售資訊網，據樓書資料，項目由5座住宅組成，實用面積由256方呎至3,029方呎，預計關鍵日期為2023年5月31日。

其中面積最小單位為3B座2樓G室連平台單位，實用面積256方呎，開放式間隔，平台面積58方呎。

最大單位則為1座27至28樓A室複式戶，實用面積3,029方呎，以五房設計，天台及平台面積分別1,017及1,368方呎，設有私人泳池。

發展商表示，項目共提供525伙單位，涵蓋開放式至四房單位，以及4種特色單位，分別為平台特色戶、特色頂層天台戶、特色頂層平台戶及天際複式戶，示範單位的籌備工作已到最後階段，預計短期內推出市場。另一方面，已於周未售出的16伙維港滙I及維港滙III單位，合共套現逾2.48億港元。

●南天第樓書上網 預計第三季落成

由東立地產發展的壽臣山南天第，剛上載樓書至一手銷售資訊網。資料顯示，項目共有3座豪華獨立屋，地下設有私人泳池，屋內則設電梯，預計關鍵日期為2021年9月31日。

據樓書顯示，最大單位為1號獨立屋，實用面積5,144方呎，四房連四套房間隔，外設實用面積2,795方呎花園和1,209方呎天台，以及125方呎梯屋，另附設2個合共1,232方呎的停車位。

最小單位則為2號獨立屋，實用面積4,019方呎，四房連四套房間隔，連接實用面積1,804方呎花園、877方呎天台，及115方呎梯屋，2個停車位則佔地1,122方呎。

●THE HENLEY I周五先到先得發售96伙

資料顯示，開放式戶佔11伙，實用面積由186至216方呎，折實售價由573.1萬至691.4萬元，呎價由27,554至35,824元。一房單位提供34伙，實用面積由280方呎至417方呎，折實售價由860.7萬至1,151萬元，呎價由24,611至33,755元。

兩房戶則有30伙，實用面積由546方呎至550方呎，折實售價由1,662萬至1,882萬元，呎價由30,440至34,215元。三房單位佔21伙，實用面積由696方呎至889方呎，折實售價由1,775萬至2,842萬元，呎價由25,498至31,969元。

●屯門帝御‧嵐天單日沽27伙 套現1.4億元

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天於周日(11日)進行第四輪銷售，合共售出27伙住宅單位，單日套現逾1.41億港元。

其中，最高成交價的單位為第7座18樓單位21，一房連衣帽間間隔，實用面積344方呎，附連167方呎私人天台，成交價約596.23萬元，呎價約17,332元。

最高成交呎價單位則為第7座18樓單位07，一房間隔，實用面積318方呎，附連229方呎私人天台，以約576.78萬元成交，呎價約18,138元。

「帝御」系列開售至今，三期項目合共售出1,635伙單位，佔單位總數逾91.7%，套現逾79.39億元。

●【多相】恆大‧珺瓏灣第1期現樓示範單位及會所曝光

屯門恆大‧珺瓏灣第1期現樓示範單位及會所曝光，示範單位為第1A座21樓A室，實用面積798方呎，附有面積27方呎露台，三房連套房及連儲物室間隔，享黃金海岸及遊艇會一帶海景。

項目會所「珺悅薈Emerald Club」，樓面近3萬方呎，提供健身房、室內恒溫游泳池、VR遊戲室、VR健身器、兒童遊戲室、動感單車訓練室，以及長約50米的室外游泳池等。

●新盤買家到沙頭角搶盤 尚澄以326萬元沽出

新盤有購買力支持，位於新界禁區的項目亦錄成交。據一手銷售資訊網資料，沙頭角尚澄5座3樓G室，實用面積324方呎，連22方呎露台，獲買家以326.42萬元購入，呎價約10,075元。

●西南九龍匯璽III以1033萬元售出

●灣仔EIGHT STAR STREET沽售1,894.1萬元