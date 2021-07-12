道指早段挫132點　維珍銀河跌逾6%

觀望新一季業績期，美股周一早段個別發展，道指跌132點，至34,738點；標指跌5點，至4,364點；以科技股為主的納指則升46點，至14,748點。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall預期，標指成分企業第二季盈利按年料猛增61%，可望是最少25年以來第二佳，僅次於2009年第四季；從行業來看，金融業盈利料漲115%，工業和消費非必需品業料分別漲330%和152%。不過，他提醒，由於市場期望甚高，即使業績佳也未必能取悅投資者。

星級分別員Tom Lee看好標指年底可能升上4,700點，較上周五有7.5%上漲空間，並預期10年期美債孳息將回升至近期的周期高位1.75厘。他認為，美債孳息和增長股可能開始同步上漲，指出俗稱FAANG的5大科技股，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Alphabet將迎來很棒的下半年，因為這些公司在上半年沒甚麼表現；如果標指今年上漲了25%，FAANG中很多僅漲了5%，那麼下半年便可能上漲20%，因而成為「增持」目標。

個股方面，維珍銀行創辦人布蘭森完成試飛，成功上太空，惟其股價早段挫6.3%。

周二(20日)打頭陣公布業績的摩根大通和高盛股價分別挫0.76%及0.44%。蘋果價則繼續破頂，高見146.32美元。

遊戲直播平台斗魚終止與虎牙合併協議，斗魚股價早段挫2.4%。