騰訊音樂遭要求棄獨家版權　抖音母企擱置上市

抖音母企字節跳動早前突發表聲明指自己「暫不具備上市條件」，市傳因曾被政府要求處理數據安全風險，這筆讓中外投行口水直流的巨型招股案更已被無限期擱置。這或許不是壞事，因其死對頭對手騰訊控股（00700）旗下騰訊音樂（美股︰TME）當年帶着監管不確定性上市，如今終出事，據報當局要求騰訊音樂放棄獨家音樂版權。

消息指，字節跳動創始人張一鳴今年初與內地網絡安全和證券監管機構會面，席間被要求專注處理數據安全風險等問題，雖無明確要其押後公司上市，但對抖音和今日頭條等字節跳動在內地營運的應用程式（App）之數據安全合規性表達擔憂，並急於了解公司如何收集、儲存及管理數據。

內媒4月中旬曾爆出字節跳動已啟動來港上市程序，惟報道同日離奇被下架，9日後公司再宣布「目前無上市計劃」。原因可能如外媒引述消息報道般，張一鳴考慮到北京的擔憂，認為在相關政治和監管環境下，不是公司上市時機，即使公司沒有財務總監也是因素之一。

反觀，多次與其唇槍舌劍的騰訊現時在反壟斷監管風波下接連中箭。繼內地否決騰訊合併兩個遊戲直播平台虎牙及鬥魚後，外媒另外引述消息指，國家市場監督管理總局完成對騰訊音樂的審查後，要求該公司放棄獨家音樂版權這個競爭利器，獨立製作音樂之版權則可幸免。事實上，該公司2018年上載的招股書提過，內地2017年便與「鼓勵」包括其在內的音樂業界避免收購獨家音樂版權，亦不應集體管理音樂版權。

消息續指，當局對騰訊音樂早年收購酷我音樂及酷狗音樂未按正常程序申報，罰款50萬元人民幣，但令外界感到該企獲「放生」是，公司不用如之前流傳般把上述兩款程式重新分拆出售，或不會罰款100億元人民幣。

內媒亦引述騰訊音樂內部郵件指，其已宣布對QQ音樂和酷我在內的業務及相關人員進行調整，把酷我分拆整合至其他部門。分析認為，調整既有深入整合騰訊音樂各板塊業務的意圖，也能緩解監管政策壓力。

消息拖累騰訊周一股價受壓，騰訊音樂在美早段亦跌逾5%。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，內地監管風波使投資者對相關科技股卻步，監管壓力最早可能在今年第四季始有所緩解，也可能延續至2022年上半年，但總體而言短期內仍會持續。

阿里巴巴（09988）遭受天價反壟斷罰款後加碼投資，券商大和下調其目標價10.34%至260元。儘管現價反映市場「過度懲罰」阿里，但預料公司的戰略投資為核心盈利能力構成壓力，針對淘寶特價版及社區電商的投資，將拖低核心電商業務的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），並估計阿里上季收入按年增36%，EBITDA為370億元人民幣，低於平均預期。

利達資產管理基金經理黃耀宗指，近期的監管風波使中資科技股估值受壓，針對數據的監管新措施，加上數碼人民幣恐衝擊電子支付平台，長遠也拖低科網企業估值的「天花板」。他解釋，過去市場把中資大型科企的估值，與外國科技巨頭相提並論，但在目前的監管壓力下，需作出折讓。他建議，若想買入科網股，可避開有上述風險的龍頭企業。

●中國富豪身家上半年勁縮1248億

受累監管風波拖累，中國富豪身家大縮水！外媒引述數據指，今年上半年全球10大富豪的淨資產增加2,090億美元（約1.6萬億港元），惟期內中國10大富豪財富總計卻縮水160億美元（約1,248億港元），主因是期間他們旗下的公司股價平均下跌約13%，跑輸同期內地股市表現。

事緣自去年11月以來，內地針對科技業的整頓行動愈演愈烈，當時螞蟻集團的上市計劃在遭叫停，其後當局陸續收緊了對不同領域的監管，從金融服務到互聯網平台，再到掌握大量數據的企業。這些監管行動的原因各不相同，包括針對平台的壟斷行為、網絡貸款對金融穩定構成威脅，以及個人信息數據安全風險等。

雖然監管風暴在科技行業最為明顯，但近年內地房地產業的億萬富豪們同樣面臨着愈來愈大的壓力。為遏制樓價升勢，降低金融系統性風險，內地當局一直在限制房地產行業的融資渠道。中國恒大（03333）的許家印首當其衝，隨着系內公司股價下跌，其身價估計縮水近30%或67億美元（約522億港元）。

報道引述分析指，內地的體制有異於西方的權力制度，可以比美國當局採取更強而有力的行動應對問題；還有各式各樣的手段可以打壓這些富豪，最極端的情況包括「雙規」等。此外，內地億萬富豪們當中擁有政壇身份的比例正在減少，可見他們的影響力正在減弱。胡潤百富榜的數據顯示，全國政協委員和全國人大代表中，企業家的佔比為5.8%，是至少8年來的最低水平，遠不及2013年時的15.3%。