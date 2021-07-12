辣招稅收半年跌1/3　僅2490宗成交縮七成

今年上半年樓市向好，惟市場在用家主導下，物業辣招税數字反而大幅回落。根據稅務局資料，期內各項有關稅款僅共約53.82億元，按半年計少收約28億元或約34.2%，成交宗數更大幅下挫逾七成。

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該局資料顯示，上半年物業辣招稅成交共2,490宗，較去年下半年的9,436宗，下跌約73.6%。不過，期間涉及買家印花稅及15%新住宅從價印花稅個案，分別達441宗及1,837宗，按半年上升約22.8%及約13.6%。市場估計整體辣招税急降原因，是受去年11月撤銷工商舖辣招稅所影響。

若按月計算，6月整體辣招税總金額約11.03億元，較5月的14.05億元，按月亦少3.02億元，減幅約21.5%。而同期涉及的辣招盤成交共572宗，較5月的628宗，下跌約8.9%。

上月各項辣税的成交宗數及稅款全線下挫，其中牽涉買家印花稅的買賣按月少約8.8%至104宗，稅款約1.83億元，按月挫約23.6%，跌幅最顯著。

事實上，即使待額外印花稅屆滿才鬆綁賣樓套現，亦未必可獲利離場。利嘉閣蔡庭勇指出，將軍澳晉海3B座高層B室，實用面積約629方呎。原業主計劃移民，減價12萬元，獲同區換樓客以1,138萬元購入，呎價約18,092元。原業主於2018年6月以約1,116.3萬元購入，持貨至今約3年，轉手帳面獲利僅約21.7萬元，升值不足2%。市場料需要蝕使費離場。

祥益林偉光續稱，屯門翠薈高層套三房戶，實用面積約631方呎，原業主即將移民，減價至678萬元沽，呎價約10,745元。單位在約3年多期間，帳面只升值約9.5%。

此外，辣招稅加重業主出貨成本，帳面損手之餘，再有額外支出。市場消息透露，西營盤瑧蓺極高層單位，開放式設計，市傳剛以約660萬元轉手，呎價約3萬元。原業主持貨不足3年，帳面貶值逾160萬元，有機會需另付額外印花稅。另銅鑼灣曦巒一個中層一房單位，市傳賣1,000萬元，呎價約2.3萬元，單位約9年間，帳面跌價約200萬元。

另外樓價升勢未止，各類型單位做價持續向上，即使是抗跌力較弱的納米單位，市場亦錄破頂價成交。長沙灣AVA 61一個實用面積約150方呎開放式單位，以呎價約23,733元易手，料創項目二手呎價新指標。

鴻發地產梁文楓表示，上述單位為高層C室，原開價360萬元放售，獲外區長線投資者垂青，議價後以356萬元成交。而原業主於2017年以約333萬元購入單位，現轉售帳面獲利約23萬元，升幅約6.9%。

至於大單位樓價走勢同樣向好，香港置業劉浩勤指，將軍澳領都2座左翼高層A室海景戶，實用面積約973方呎，屬四房間隔，4月份以1,550萬元放售，終累減122萬元，以1,428萬元售出，呎價約14,676元，仍屬項目售價及呎價雙破頂成交。

新高價買賣頻現，業主叫價取態趨進取。該行方文偉表示，長沙灣美居中心1座高層C室，兩房間隔，實用面積約299方呎，以530萬元放盤不久，即獲區內客洽購，業主有見市況趨旺，反價6萬元，買家亦追價接貨，以約536萬元購入單位，呎價約17,926元。

此外，中原周德龍稱，紅磡海逸豪園15座高層E室，實用面積約856方呎，三房間隔，1月份以進取價2,000萬元放盤，減至1,880萬元售出，仍高市價約5%，呎價約21,963元。